“Vax day” e “Influ point”: l’impegno di ASST Sette Laghi per fronteggiare l’influenza

Tempo medio di lettura: 2 minuti

ASST Sette Laghi è particolarmente impegnata sul fronte dell’influenza, a partire dalla prevenzione, portata avanti con una intensa e costante attività vaccinale.

Proprio a questo proposito, un nuovo open day vaccinale, il terzo dall’inizio della campagna antinfluenzale, è in programma per sabato 30 novembre: dalle 9.00 alle 15.00, in tutte le sedi di Distretto di ASST Sette Laghi, sarà possibile ricevere il vaccino antinfluenzale (locandina in gallery).

Ma lo sforzo complementare è quello finalizzato ad accogliere e curare i pazienti colpiti dal virus e che necessitano di assistenza.

Se i Pronto Soccorso rappresentano un riferimento imprescindibile per i pazienti in situazioni di emergenza e urgenza, soprattutto i più fragili che, a causa dell’influenza, sviluppano complicazioni importanti, per evitare una pressione inappropriata su questi servizi così preziosi, in applicazione alle indicazioni della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, ASST Sette Laghi ha previsto degli ambulatori territoriali dedicati specificamente ai pazienti con sintomi influenzali che vanno a rafforzare il più ampio servizio delle Cure Primarie.

In particolare, questi “Influ Point” – il nome tecnico è Hotspot infettivologici – sono degli ambulatori dedicati, a cui i Medici della continuità assistenziale possono indirizzare i pazienti che si sono rivolti alla centrale che risponde al numero 116117, per i quali non ravvedono la necessità di prestazioni urgenti ma che ritengono abbiano comunque bisogno di una valutazione medica, in orari in cui non è possibile rivolgersi al proprio medico curante.

Nel dettaglio, ASST Sette Laghi ha previsto due “Influ Point”, uno attivo da lunedì 25 novembre nella Casa di Comunità di Varese e uno attivo dal 7 dicembre nella Casa di Comunità di Tradate. Entrambi saranno operativi nei fine settimana e nei giorni festivi dalle 10.00 alle 18.00 e quello di Varese anche dal lunedì al venerdì dalle 20.00 alle 24.00.

Vi opereranno medici, individuati attraverso una manifestazione di interesse a cui hanno aderito più di 40 tra Medici di Medicina generale e della continuità assistenziale, che avranno la possibilità di eseguire alcuni accertamenti direttamente in ambulatorio e, in caso di necessità, prescriveranno approfondimenti diagnostici a stretto giro, soprattutto esami ematici e rx torace, da sottoporre alla valutazione del proprio curante.

L’accesso non sarà diretto, ma sempre e solo subordinato alla chiamata alla centrale 116117 e all’indicazione del medico della continuità assistenziale. Quest’ultimo, infatti, valuterà ogni caso e potrà decidere di visitare direttamente il paziente, indirizzarlo in Pronto Soccorso o al suo curante, oppure, appunto, fissargli un appuntamento quasi contestuale nell’Influ Point di Varese o di Tradate.

La sede dei due Centri influenza attivati da ASST Sette Laghi è stata individuata in correlazione con gli accessi nei Pronto Soccorso di Varese e Tradate, che a loro volta riflettono la densità abitativa, e che hanno una collocazione geografica particolarmente strategica per un ampio bacino di riferimento.

«L’attività di questi due centri influenza sarà un supporto per i medici delle cure primarie, sia i Medici di Medicina generale, sia i Medici della continuità assistenziale, – spiega il dottor Giuseppe Calicchio, Direttore SocioSanitario di ASST Sette Laghi – Ma l’obiettivo è soprattutto quello di evitare accessi inappropriati nei Pronto Soccorso, offrendo comunque al paziente una risposta competente, rapida e completa. Questi “Influ Point” sono in funzione dell’andamento della diffusione dei virus influenzali: vengono aperti ora che l’influenza ha iniziato a colpire e saranno potenziati a mano a mano che ci si avvicinerà al picco, previsto per la fine di dicembre. La loro attività proseguirà fino al superamento della stagione influenzale. La nostra organizzazione potrà subire modifiche in corsa, consapevoli che la flessibilità è una risorsa fondamentale per rispondere sempre meglio ai bisogni dei cittadini».