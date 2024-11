Coppa Lombardia, momento della verità per Valceresio e Laveno

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Entra nel vivo l’avventura in Coppa Lombardia di Valceresio e Laveno, in campo nella serata di oggi, giovedì 21 novembre, alle 20.45, per due partite fondamentali.

La Valceresio sarà ospite dell’Accademia Inveruno. In palio l’accesso ai quarti di finale di Coppa Lombardia, Prima Categoria. Per il Laveno, di scena sul campo di Morazzone (via Europa, 42) scatta l’ora della finale nel torneo di Seconda Categoria. Avversario: il Città di Samarate.

La Valceresio di mister Efrem se la vedrà con l’Inveruno, capolista nel girone N di Prima Categoria, con il miglior attacco (31 gol fatti) e la migliore difesa del girone (11 reti subite). La formazione milanese arriva alla sfida secca degli ottavi di finale di Coppa Lombardia dopo un 1-1 contro il Barbaiana in campionato. La Valceresio è invece reduce dalla vittoria 2-0 contro l’Antoniana: terza vittoria consecutiva in campionato e terzo posto consolidato.

Il Laveno si presenta all’ultimo atto di Coppa Lombardia dopo aver riconquistato la vetta del girone X, in campionato, grazie all’1-0 messo a referto la scorsa domenica contro il Tre Valli. Il Città di Samarate è quintultimo in campionato, nel girone Z, ed è reduce dal pareggio a reti inviolate contro l’Union Oratori Castellanza, quarta forza del girone.

Questa sera, infine, scenderà in campo (ore 20.30 a Cugliate Fabiasco) anche il Tre Valli, ma per il recupero dell’ottava giornata del girone X. La squadra della Valmarchirolo riceverà il Mercallo. Chi vince sale in zona playoff.