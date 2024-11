Verbano 26 si presenta: via alla programmazione del Bicentenario della Navigazione sul lago Maggiore

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Domenica 10 novembre, a bordo del maestoso piroscafo “Lombardia” ancorato ad Arona, è stata ufficialmente lanciata la programmazione per il Bicentenario della navigazione sul lago Maggiore.

La direzione di Verbano 26, associazione che si occupa della promozione e valorizzazione della navigazione storica sul lago, ha dato il via a una serie di iniziative che culmineranno nel 2026, anno, appunto, in cui si celebreranno i 200 anni dalla nascita della navigazione.

Durante l’evento di direzione, i rappresentanti di Verbano 26, in presenza dell’Onorevole Alberto Gusmeroli, sindaco di Arona, hanno elaborato le linee guida e le proposte programmatiche e logistiche per questa importante ricorrenza, pensata per coinvolgere il pubblico di tutte le età e per riscoprire il fascino della navigazione storica attraverso celebrazioni che onoreranno il passato, celebreranno il presente e getteranno le basi per il futuro.

Tra gli eventi in valutazione, ci sono già alcune iniziative di grande richiamo nel 2025, dedicate ai pionieri della navigazione lacustre e agli sviluppi tecnologici delle flotte, pensati per avvicinare i visitatori alla storia della navigazione e all’identità culturale di questa regione unica.

Il piroscafo “Lombardia” del 1908, simbolo di tradizione, ha fatto da cornice perfetta per il lancio della programmazione. Questa icona della navigazione lacustre ha ospitato l’evento di apertura, richiamando l’attenzione sull’importanza della conservazione del patrimonio navale del lago Maggiore. Durante la giornata, la direzione di Verbano 26 ha bordo ha potuto respirare l’atmosfera di un’epoca passata e apprezzare la bellezza del lago.

Verbano 26 si propone non solo di commemorare la storia, ma anche di rilanciare l’entusiasmo per la navigazione attraverso il coinvolgimento di Comuni, enti locali, associazioni culturali e amanti del lago. La giornata del 10 ha segnato, quindi, l’inizio di un cammino che porterà a festeggiare i due secoli di navigazione con un programma ricco di eventi, capaci di valorizzare il lago Maggiore e la sua straordinaria storia di collegamento, cultura e innovazione.

Il calendario dettagliato delle celebrazioni sarà reso noto nei prossimi mesi, promettendo un’esperienza memorabile per residenti e turisti che vorranno unirsi alle celebrazioni di questo storico anniversario.

La collaborazione e l’impegno di tutti i soggetti coinvolti rappresentano un primo, fondamentale passo per onorare la storia del lago Maggiore e renderla viva per le nuove generazioni.