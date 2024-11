Tutto pronto per l’open day all’Istituto “Maria Ausiliatrice” di Luino

Tempo medio di lettura: 4 minuti

L’Istituto Paritario Parrocchiale “Maria Ausiliatrice” di Luino apre le sue porte con una giornata di open day per l’anno scolastico 2025-26.

I futuri studenti potranno visitare le sedi della scuola primaria e la scuola secondaria di I grado sabato 16 novembre, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30 presso la sede di via Confalonieri 4.

Alle ore 12.00 l’Istituto sarà lieto di invitare i futuri studenti e le loro famiglie per un momento conviviale insieme con aperitivo presso la sede centrale di via Confalonieri. Nel pomeriggio, invece, ci sarà una merenda alle 16.30.

Una seconda giornata di open day si terrà il 14 gennaio 2025, sempre dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30, presso la sede di via Sbarra 3/A per l’asilo nido e la scuola dell’infanzia e presso la sede di via Confalonieri 4 per la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado.

L’Istituto offre a bambini e ragazzi un ambiente stimolante e coinvolgente, con classi poco numerose, didattica modulare fondata sull’acquisizione delle competenze e laboratori mirati specifici per fasce d’età.

L’azione didattica ed educativa è basata sul “Sistema Preventivo di don Bosco” ispirato al carisma salesiano: un metodo pedagogico di convivenza e comunione, che consenta a ciascuno di crescere in un ambiente accogliente e familiare, dove possa sviluppare tutte le sue potenzialità, acquisendo nuove abilità e camminando seguendo una chiara proposta di fede.

In questo senso, l’Istituto è una “casa che accoglie” ovvero un ambiente ricco di confidenza e familiarità in cui vivere lo “spirito di famiglia”, elemento tipico della spiritualità salesiana, una “scuola che avvia alla vita”, consistente nell’offerta delle risorse necessarie affinché ciascuno sviluppi le capacità e le attitudini fondamentali per la vita nella società e un “cortile per incontrarsi tra amici e vivere in allegria” seguendo l’indicazione dell’esperienza del “cortile”, ovvero una chiamata ad uscire dalle nostre strutture formali, lasciandoci guidare da una pedagogia dell’allegria, dell’ottimismo e della festa.

L’offerta formativa dell’Istituto parte dall’asilo nido, nato nel 2007 per rispondere alle esigenze delle famiglie del territorio, offrendo accudimento ed educazione dei piccoli dai 3 ai 36 mesi. I bambini vengono inseriti in un ambiente accogliente, in cui potranno vivere una molteplicità di esperienze di crescita con personale educativo professionalmente qualificato. Le educatrici e la referente dell’Istituto presente in sede collaborano attivamente con le famiglie nel delicato compito educativo.

Per il settore 3-6 anni, invece, c’è la scuola dell’infanzia che, sulla base delle indicazioni ministeriali, vede predisposto un progetto educativo annuale, con una tematica chiara e ben definita e con attività educative che stimolano la naturale curiosità dei bambini nell’interazione con l’ambiente circostante, i compagni di scuola e gli insegnanti. All’interno del progetto educativo si inseriscono le attività laboratoriali, come il pregrafismo con docenti specializzate, l’educazione motoria, il laboratorio teatrale, l’avvicinamento alla lingua inglese (metodo Hocus & Lotus), musica, canto con docenti specialisti che i bambini ritroveranno anche alla scuola primaria e, riconfermato a grande richiesta delle famiglie, lo yoga.

La scuola dell’infanzia è dotata di aule spaziose e luminose, strutturate ed arredate secondo precise finalità didattiche, tra cui: l’aula polifunzionale con l’angolo morbido, lo spazio per le proiezioni e il tavolo luminoso; l’aula LIM, dove si svolgono i laboratori di Inglese e di Musica; l’atelier di pittura per i laboratori artistico-espressivi.

La scuola primaria, invece, dispone di aule ampie, moderne e molto luminose. Oltre alle docenti prevalenti per ogni classe, offre docenti specialisti per le materie di inglese, motoria, religione, musica e canto.

In aggiunta alla normale attività didattica secondo le linee ministeriali, l’Istituto attiva laboratori annuali di minibasket, teatro, informatica, chitarra, cinema e piscina oltre ai corsi per le certificazioni Cambridge Starters, Cambridge Movers e Cambridge Flyers.

Già da due anni è attivo il progetto di apprendimento della lingua inglese con il prestigioso metodo Hocus & Lotus con docente specializzata in aggiunta alle tre ore curricolari. Si porta così l’orario curricolare a quattro ore settimanali di lingua inglese già a partire dalla I primaria.

Dall’anno scolastico 2025-2026 sarà attiva un’opzione per lo svolgimento dei compiti a scuola (due giorni a settimana) con una delle docenti a turno sempre presente.

La scuola secondaria di I grado, infine, opera, in armonia con i principi della Costituzione e della normativa ministeriale, mantenendo ben salda l’impostazione cristiana, ponendo l’accento sulla centralità della persona. Ai genitori e agli alunni viene offerta la possibilità di incontrare una realtà con un ricco patrimonio culturale e professionale e in dialogo con il territorio.

Al termine dell’orario di lezione, i ragazzi (tutti i giorni dalle 8.00 alle 14.00 con due intervalli brevi nella mattinata), possono usufruire per tutti i pomeriggi della settimana di un’ora supplementare di studio assistito dagli insegnanti, oltre a laboratori quali coro, laboratorio sportivo, latino, conversazione inglese con docente madrelingua oppure il corso in lingua inglese destinato al conseguimento della certificazione Cambridge Key-6 (ex certificazione Ket). È previsto lo svolgimento di una settimana-studio all’estero per la classe III secondaria.

La sede centrale di via Confalonieri, sede della primaria e della secondaria di I grado, dispone di un’ampia aula informatica attrezzata con computer di ultima generazione e ogni aula è attrezzata con LIM – Lavagna Interattiva Multimediale, per la proiezione di video multimediali e lezioni con l’aiuto del computer.

È presente, inoltre, una biblioteca, luogo accogliente dove imparare ad amare la lettura, una aula d’arte, un laboratorio di scienze e un ampio cortile interno dove i ragazzi svolgono la ricreazione nelle giornate in cui le condizioni meteo lo permettono. Le attività sportive vengono svolte, oltre che in palestra, anche in questo cortile. È presente anche un ampio salone utilizzato per riunioni scolastiche o per le proiezioni di film.

La scuola è anche un centro riconosciuto per la preparazione alle certificazioni Cambridge English Qualifications, aderisce al progetto Green School Varese, offre un servizio di orientamento scolastico al termine della scuola secondaria e uno “Sportello di ascolto” con psicologa esperta in materia, un percorso di educazione all’affettività in collaborazione con l’Istituto La Casa di Varese e organizza uscite sul territorio e attività didattiche con vari enti (CAI Luino, Lega Ambiente, Osservatorio Astronomico G.V. Schiaparelli e Parco Campo dei Fiori). L’Istituto collabora fattivamente anche con la Comunità Montana per l’attivazione di progetti cofinanziati focalizzati sulle tematiche della sostenibilità ambientale.

L’Istituto è dotato di mensa con cucina interna e offre la possibilità di usufruire di pre-scuola e dopo-scuola per tutti gli ordini portando l’orario di apertura dalle 7.30 alle 17.30.

Per l’asilo nido è possibile aderire al Bonus INPS asilo nido con una riduzione annua della retta di frequenza fino a oltre il 60% della retta.

La primaria e la secondaria di I grado aderiscono alla Dote Scuola – componente Buono Scuola di Regione Lombardia che permette riduzioni sulle rette di frequenza fino oltre il 25% annui per la primaria e fino a oltre il 45% annui per la secondaria.