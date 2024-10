Coppa Lombardia, al Cittiglio il primo atto della semifinale

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Arriva la vittoria, dopo tre rinvii consecutivi a causa del maltempo, per il Cittiglio nelle semifinali provinciali di Coppa Lombardia, Terza Categoria. Il team dell’alto Varesotto passa 3-1 contro il Beata Giuliana e ottiene una posizione di vantaggio in vista della gara di ritorno, in programma la prossima settimana.

Protagonisti sul campo Diakitè, Biganzoli e Malo, che con i propri gol mandano ko il Beata Giuliana. Già in finale, e in attesa di conoscere il proprio avversario, il Ponte Tresa che nella semifinale d’andata ha rifilato 6 gol alla Cedratese, perdendo poi per 3-0 nella partita di ritorno: un risultato non sufficiente a ribaltare l’esito della sfida.

La settimana della Coppa Lombardia non è finita. In campo alle 20.30 di oggi, giovedì 31 ottobre, Laveno e Bosto per il primo round delle semifinali di Seconda Categoria. I lavenesi si presentano all’appuntamento dopo aver chiuso al primo posto con 9 punti la fase a gironi: frutto delle vittorie contro Valcuviana, Tre Valli e Brebbia. Una sola sconfitta per il Laveno nel girone 2: il 2-0 della seconda giornata contro l’Angerese.

In campionato il team lacustre è primo con 18 punti: 5 vittorie e 3 pareggi nelle prime otto giornate. E squadra ancora imbattuta. La compagine di mister Iori ha però alle spalle un mezzo passo falso: il pareggio (1-1) di domenica scorsa contro il Ceresium, terzultimo in classifica.

Anche il Bosto ha chiuso il girone di Coppa Lombardia in prima posizione con 9 punti: 3 pareggi e una sconfitta. In campionato la squadra ha sul proprio tabellino 13 punti: 4 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte, che al momento valgono il quarto posto in classifica. A -5 dalla capolista. Nell’ultimo turno, il ko inaspettato sul campo della Jeraghese (2-1).

In campo per l’altra semifinale (con calcio d’inizio sempre alle 20.30) due squadre del girone Z di Seconda Categoria: Pro Juventute e Città di Samarate. Il match di ritorno, per entrambe le semifinali, è in calendario il 7 novembre alle 20.30. (Foto di copertina dalla pagina Facebook Cittiglio FC)