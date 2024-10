Ancora maltempo e allerta, nel Varesotto in serata temporali

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Una nuova allerta meteo è stata emessa oggi pomeriggio dalla Protezione civile di Regione Lombardia, in codice giallo, per rischio idraulico ed idrogeologico.

Nel corso del pomeriggio e della serata di oggi, sabato 26 ottobre, sono attese precipitazioni da deboli a moderate sui settori centro-occidentali della regione, temporaneamente forti a ridosso delle Prealpi Occidentali in serata. Le precipitazioni previste potranno assumere carattere di rovescio, occasionalmente anche di temporale. Si prevede vento a tratti moderato sulla pianura con raffiche massime fino a 40 km/h.

Tra la notte e il mattino di domani, domenica 27 ottobre, saranno ancora probabili precipitazioni sugli estremi settori occidentali della regione, mentre dal pomeriggio si attende una generale cessazione dei fenomeni che, tuttavia, potranno risultare ancora molto deboli e sparsi principalmente sulle province occidentali. Al mattino si prevede vento a tratti moderato sulla pianura con raffiche massime fino a 40 km/h.

Si segnala inoltre che, a causa delle precipitazioni previste per le prossime ore sul territorio piemontese, si attende la formazione di un’onda di piena sul fiume Po, il cui transito porterà, nella giornata di domani, ad un aumento dei livelli idrometrici anche nelle sezioni del territorio lombardo. Il Centro Funzionale rivaluterà i nuovi scenari previsionali nel corso della mattinata di domani, per l’aggiornamento dei codici colore di allerta validi per la seconda parte della giornata. (Foto di Francesco Muzzopappa)