“C’è posto per tutti” porta Cuveglio verso un futuro più inclusivo

Domani, sabato 26 ottobre, avrà luogo una giornata interamente dedicata all’inclusione sociale, con il progetto “C’è Posto per Tutti”. L’evento, patrocinato da Regione Lombardia e organizzato in collaborazione con numerose associazioni locali e comuni limitrofi, si terrà presso la sala polivalente del Comune di Cuveglio, e offrirà al pubblico una serie di interventi, testimonianze e momenti di riflessione volti a promuovere una cultura inclusiva e solidale.

La giornata avrà inizio alle 9:30 con l’accoglienza dei partecipanti e un intervento delle autorità locali per sottolineare l’impegno del territorio verso i valori di inclusione e partecipazione. A seguire, alle 10:00, l’atleta paralimpico Federico Morlacchi condividerà la propria esperienza e il ruolo educativo dello sport, evidenziando come la pratica sportiva possa abbattere barriere e favorire l’integrazione. Alle 10:10 sarà presentato il progetto “Gen. Zzzero-99”, un’iniziativa pensata per creare un contesto intergenerazionale che possa arricchire e stimolare la comunità.

Uno dei momenti più attesi sarà il concerto del coro Mani Bianche delle 10:40. Con il linguaggio della musica e dei gesti, il coro vuole essere simbolo di inclusività culturale ed espressione artistica senza barriere. Successivamente, alle 11:10, si terrà la premiazione del concorso A.ge Poesia 2024, dal tema “Guerra e Pace”, che ha visto partecipare poeti di tutte le età in un dialogo letterario volto a riflettere su conflitti e riconciliazione.

La mattinata si concluderà con una serie di contributi dedicati al tema “C’è Posto per Tutti”, in cui i partecipanti potranno ascoltare testimonianze e proposte su come rendere la comunità più inclusiva e aperta. Prima dei saluti finali, verrà offerto un aperitivo alle 12:30, grazie alla collaborazione dei partner del progetto finanziato dal bando di Regione Lombardia per il triennio 2023-2025.

Per maggiori informazioni sull’evento è possibile contattare l’indirizzo email ascovova@virgilio.it o visitare il sito ascovova.altervista.org.