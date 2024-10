Tregua maltempo nel Varesotto: ecco il meteo di settimana prossima

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

(da Varesenoi.it) Una domenica di pioggia sul Varesotto, ma la perturbazione che da giorni riversa acqua sul nostro territorio ha le ore contate. Le previsioni del Centro Geofisico Prealpino annunciano infatti un miglioramento a partire dalle prossime ore.

«L’area depressionaria che ha portato il maltempo sul nostro paese nelle ultime ore mantiene oggi la sua influenza ma andrà progressivamente colmandosi – si legge nel bollettino di oggi, domenica 20 ottobre – Nei prossimi giorni sono attese condizioni perlopiù stabili seppur con nuvolosità a tratti estesa e qualche sporadica precipitazione perlopiù sui rilievi».

Oggi però si è vissuta ancora una giornata all’insegna della pioggia e delle nubi, almeno nella prima parte della giornata: «Molto nuvoloso con piogge sparse in progressiva attenuazione ma più persistenti su Ossola e Verbano dove si sono esaurite nel pomeriggio. Da metà giornata apertura di qualche schiarita irregolare sulla pianura e all’est» la previsione degli esperti varesini.

Domani, lunedì, la situazione dovrebbe migliorare: «Nuvolosità irregolare, più compatta su Verbano e Lario, mentre su Veneto e Lombardia orientale tempo abbastanza soleggiato. Precipitazioni assenti. Temperature in leggero aumento», mentre martedì tempo «irregolarmente nuvoloso, specie sul Piemonte e a ridosso dei rilievi, mentre altrove maggiori schiarite soleggiate. Probabilmente asciutto o poche gocce sulla fascia prealpina».

Per mercoledì avremo «tempo almeno in parte soleggiato ma con nuvolosità spesso estesa. Asciutto salvo precipitazioni sporadiche in montagna» mentre giovedì ancora «molte nuvole, poco sole. Probabilmente asciutto».