Hockey, Mastini Varese cuore e determinazione: battuto Feltre

Dennis Perino prima causa la penalità che concede il powerplay decisivo a pochi istanti dalla fine, poi realizza il pareggio a una manciata di secondi dalla sirena e mette in porta il disco della vittoria all’overtime. Una partita fantastica. Varese in vantaggio di due reti, raggiunti e superati dal Feltre, riagguantato il pari a fil di sirena e vittoria 4 a 3 all’overtime.

Brillante primo tempo giocato con rapidi capovolgimenti di fronte e occasioni a pioggia da una parte e dall’altra. Varese per prima manca la deviazione sottoporta con Franchini, ma il Feltre risponde subito costringendo Perla a un miracolo che cancella il due contro uno veneto. I Picchi sviluppano gioco soprattutto dal lato destro di attacco e da un errore varesino scaturisce un’occasione molto simile alla prima, ma questa volta l’attaccante Broch è egoista e manda a lato.

Un paio di dubbie chiamate arbitrali costringe i Mastini alla difesa con l’uomo in meno e, a parte in un frangente in cui il portiere giallonero è fortunato dopo una sua super parata (col disco che gli sfila alle spalle senza entrare), il Varese non rischia molto. D’altro canto, c’è una straordinaria occasione da rete per Perino che, solo davanti al portiere gli spara addosso. Tilaro poco dopo replica la medesima situazione, ma manda alto sulla traversa da due passi perché palesemente spinto alle spalle e prima della fine del periodo, M. Borghi ricama per Schina che però da due metri non trova l’angolo basso alla destra di Manfroi.

Secondo tempo che inizia subito con la rete di Franchini, prontissimo a correggere in porta un disco vagante lasciato da Manfroi. I Mastini avrebbero la possibilità del raddoppio con M. Borghi che fallisce un tiro di rigore dopo aver costretto l’avversario allo sgambetto davanti porta. Il Feltre coglie una traversa clamorosa e un palo, Perla tira fuori tre dischi che avevano già fatto sobbalzare gli avversari e i Mastini chiudono la cerniera difensiva. Nel momento più difficile, con un paio di decisioni arbitrali molto contestate e con l’uomo in meno, Franchini esce con eleganza in difesa, apre per Makinen il quale imbecca M. Borghi che fa sedere il portiere e sigla il raddoppio. Il Feltre crea densità davanti a Perla e un’altra penalità molto contestata dal Varese offre ai feltrini l’uomo in più. Qui il powerplay è perfetto e Foltin dimezza lo svantaggio.

Nel terzo tempo il giustiziere dei Mastini è ancora Foltin. Prima pareggia in apertura di drittel, poi realizza il vantaggio ospite in superiorità numerica, dipesa da una ingenuità di Perino a pochi instanti dalla sirena. I Mastini però non ci stanno e Damin restituisce il favore regalando il powerplay al Varese a 120” dal termine. Il disco scotta ma Perino realizza a 100” dalla sirena la rete del pareggio. L’overtime inizia con i Mastini in inferiorità in quanto Tilaro va i panca puniti pochi istanti dopo il pareggio giallonero.

La difesa regge, i Mastini lottano e chiudono ogni varco impedendo il tiro al Feltre. Recuperato l’uomo, il Varese gioca ancora in powerplay. Il disco gira con calma ma in modo ragionato ed è ancora Perino a battere il portiere Manfroi su grande iniziativa di Vanetti, abile a misurare un assist d’oro. Finisce 4-3.

HCMV Varese Hockey: 2 Perla (95 F. Matonti), 3 Schina, 7 Fanelli, 22 E, Mazzacane, 38 Makinen, 42 Crivellari, 94 M. Matonti, 8 Ghiglione, 12 Franchini, 13 Fornasetti, 15 Tilaro, 16 Vanetti, 19 Allevato, 23 M. Borghi, 24 Perino, 27 M. Mazzacane, 32 P. Borghi, 78 Kuronen, 91 Raimondi. Coach: Gaber Glavic.

Hockey Feltre: 37 Manfroi (72 Bortoli), 3 Damin, 9 Atamanchuk, 21 Voulfson, 23 Lytvynov, 44 Geronazzo, 73 Gabri, 93 De Giacinto, 4 L. Dall’Agnol, 8 M. Dall’Agnol, 10 Broch, 11 Fantinel, 12 Longhini, 13 Kadlec, 76 Korkiakoski, 77 Foltin, 91 Da Forno. Coach: Martin Ekrt.

HCMV Varese Hockey – Hockey Feltre 4-3 dts (0-0 2-1 1-2 OT 1-0)

Marcatori: 20’39” (HCMV) Franchini (Ghiglione, Kuronen), 31’32” (HCMV) M. Borghi (Makinen, Franchini) SH1, 37’03” (HF) Foltin (Korkiakoski, Lyuynov) PP1, 41’54” (HF) Foltin (Kadlec), 55’48” (HF) Foltin (Lyuynov, Korkiakoski) PP1, 58’19” (HCMV) Perino (Makinen) PP1, 61’54” (HCMV) Perino (Vanetti, Makinen).