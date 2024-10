Il Golfo Borromeo patrimonio dell’Umanità?

Tempo medio di lettura: 2 minuti

(di Miria Sanzone – www.vconews.it) La Regione Piemonte sta pensando di riproporre all’Unesco la candidatura del Golfo Borromeo a Patrimonio mondiale dell’Umanità: lo ha annunciato il sottosegretario alla presidenza della regione Piemonte Alberto Preioni nel corso della conferenza stampa di presentazione della settima edizione di Gente di Lago e di Fiume, la manifestazione che si tiene sull’Isola Pescatori con lo scopo di valorizzare territorio e specie ittiche.

«Stiamo pensando di rilanciare questa sfida – ha spiegato – perché consentirebbe di valorizzare ancora più questo luogo, non solo dal punto di vista turistico».

In realtà, della candidatura del Golfo Borromeo si parla già da oltre un anno a Stresa, da quando cioè il consigliere di minoranza Andrea Fasola Ardizzoia aveva lanciato la proposta di costituire il comitato “Isole Borromee Patrimonio dell’Umanità”. La proposta, sottoscritta da cento cittadini, era stata depositata in comune a Stresa per l’approvazione del sindaco Marcella Severino e della giunta. L’anno prima lo stesso Fasola Ardizzoia si era fatto promotore, in consiglio comunale, della proposta di avviare il complesso iter per l’ottenimento della candidatura a Patrimonio dell’Umanità Unesco e la sua successiva approvazione.

«Ad oggi non ho avuto alcuna risposta dal nostro sindaco – spiega il consigliere comunale di Stresa Andrea Fasola Ardizzoia – avevamo chiesto di indicare il nome del presidente del costituendo comitato, un nome che rappresenti il territorio senza schieramento politico e che abbia uno spessore personale e professionale. Non sappiamo ancora nulla. Il sottosegretario Preioni ha tutta la nostra disponibilità a lavorare. Purtroppo sembra che manchi, da parte dell’amministrazione Severino, la volontà di investire quantomeno nella start up del progetto. Serve uno studio di fattibilità, che ha un costo irrisorio e che il comune di Stresa può assolutamente permettersi».

Oltre al progetto per giungere al riconoscimento del Golfo tra i siti patrimonio mondiale dell’umanità, la Regione intenderebbe lavorare anche sulle risorse: “Valorizzare l’agone, pesce presente nel nostro lago, è un obiettivo che ci siamo dati. Ma vogliamo anche concentrarci sulla professione del pescatore. Ci sono sempre meno persone che si occupano di pesca, e riteniamo che questa attività dia qualità al territorio. Per questo motivo stiamo pianificando delle azioni in tal senso”.