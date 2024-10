Alto Varesotto, calcio: il programma della sesta giornata

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Sesta giornata di campionato in arrivo per le squadre dell’alto Varesotto nei gironi di Prima, Seconda e Terza Categoria. Dopo la parentesi infrasettimanale, tra coppe e recuperi di campionato, che ha portato in campo alcune compagini locali, il calcio d’inizio per il sesto turno è in calendario alle 15.30 di domenica 13 ottobre.

Nel girone A di Prima Categoria la Valceresio è ospite dell’Union Villa Cassano, ultima con un solo punto dopo quattro partite disputate. I biancoverdi vengono dalla sconfitta nella gara di andata dei sedicesimi di Coppa Lombardia, persa contro l’Arsaghese che si è imposta per 2-1 dopo lo svantaggio iniziale. Per la Valceresio i punti in palio sono già preziosi, nonostante il campionato sia solo all’inizio: c’è da tenere il passo delle big del girone, tra cui Gallarate (prima da imbattuta a quota 15), Cantello Belfortese (13 punti) e Marnate Gorla (10). La Valceresio è al momento sesta a quota 8.

Sulla carta è più complicato il match dell’altra squadra dell’alto Varesotto presente nel girone: la France Sport. I maccagnesi, con 6 punti in classifica, sono ospiti della Faloppiese Olgiate Ronago, quinta in classifica con 9 punti.

Nel girone X di Seconda Categoria è caccia alla Cuassese, che con la vittoria di mercoledì, nel recupero della prima giornata contro l’Aurora Induno, ha ottenuto il primo posto. Il team di Cuasso, primo da solo con 13 punti, riceverà il Gazzada Schianno (7 punti con due vittorie su cinque partite giocate). Il turno in arrivo può potenzialmente mischiare le carte ai piani alti, dove sono presenti, oltre alla Cuassese, altre tre compagini dell’alto Varesotto.

A cominciare dal Tre Valli, secondo a quota 12. La squadra di Caporali, scesa in campo nell’infrasettimanale per il recupero della seconda giornata di Coppa Lombardia (2-2 contro la Valcuviana), ospita il Bosto nel big match di giornata, che mette di fronte la seconda e la quarta forza del girone. Il Laveno, terzo, è ospite del Don Bosco, ultimo con zero punti. Il Brebbia, quarto con 10 punti, ha la delicata trasferta contro l’Angerese, partita forte ma poi scivolata in basso con due sconfitte e due pareggi. L’Aurora, dopo il ko nel recupero, va dalla Jeraghese: una delle tre squadre del girone ancora a secco di vittorie

Dietro il team di Angera, che ha 5 punti in classifica, ci sono altre tre squadre locali in cerca di una svolta. Il Caravate (4 punti) che riceve il Mercallo, a quota 9 e lanciato verso la zona playoff. La Valcuviana, terzultima con un punto e pronta a ricevere gli Eagles Caronno Varesino (9 punti) nella speranza di invertire la rotta. E infine il Ceresium Bisustum che ospita il Buguggiate (9 punti come il Mercallo). La squadra della Valceresio, insieme al Don Bosco, è quella che fino a qui ha subito più gol: 19 in cinque partite.

Nel girone B di Terza Categoria, derby dei laghi tra Ponte Tresa e Casport. Il Ponte Tresa arriva dalla vittoria in grande stile in Coppa Lombardia: 6-1 contro la Cedratese. La Casport ha alle spalle la vittoria di misura (1-0) contro il Taino, nel match di domenica scorsa. Sono 5 i punti che separano le due squadre, con il team di Castelveccana davanti, al quarto posto con 9 punti. (Foto di copertina: Alberto Ossola, dalla pagina Facebook F.C.D. Angerese)

Alto Varesotto, classifiche e calendari

Prima Categoria, Girone A. Programma giornata 6 e classifica

Seconda Categoria, Girone X. Programma giornata 6 e classifica

Terza Categoria, Girone B. Programma giornata 6 e classifica