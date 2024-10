“Punto Nuova Impresa” nel Varesotto: ecco il Focus Day 2024

Tempo medio di lettura: 2 minuti

È un’iniziativa che rientra nell’attività del Punto Nuova Impresa (PNI), il servizio con cui Camera di Commercio Varese fornisce agli aspiranti imprenditori e imprenditrici tutte le conoscenze necessarie per affrontare gli aspetti amministrativi, legislativi e finanziari legati all’avvio di un’azienda.

L’appuntamento è per sabato 12 ottobre, quando nelle sale del Centro Congressi “Ville Ponti” è in programma l’edizione 2024 del “Focus Day”: «Ci saranno tante opportunità per chi è interessato ad avviare una propria attività d’impresa – spiega il presidente di Camera di Commercio Varese, Mauro Vitiello –. Il nostro è un territorio storicamente caratterizzato da una forte e diffusa presenza del mondo aziendale: i dati ci dicono che contiamo su circa 50 imprese per chilometro quadrato, quando in Lombardia la media è di 34 e in Italia di 18. Occorre, però, continuamente promuovere questo tessuto, fornendo indicazioni e strumenti adeguati per stimolare lo spirito imprenditoriale, in particolare delle giovani generazioni».

«Solo attraverso la promozione di una crescita economica che, al tempo stesso, sia anche inclusiva possiamo infatti rendere la provincia di Varese un luogo migliore dove fare impresa e vivere. Vogliamo far sì che sempre più giovani, nell’avvicinarsi al mondo del lavoro, possano avere l’opportunità di valutare per il proprio futuro professionale anche la scelta imprenditoriale, accompagnandoli in un percorso di consapevolezza sul significato del “fare impresa”», prosegue Vitiello.

Il “Focus Day” è una mattinata di informazione, networking e assistenza promossa dallo stesso Punto Nuova Impresa insieme al Comitato Imprenditoria Femminile e in collaborazione con Associazioni di Categoria, SUAP dei Comuni di Varese e Busto Arsizio, Ordini dei Commercialisti di Busto Arsizio e Varese, Ordine dei Consulenti del Lavoro, organizzazioni sindacali e Women Empowerment Varese.

«Si tratta di una preziosa opportunità – riprende Vitiello – di primo orientamento individuale, con desk informativi dedicati ad aspiranti imprenditori e imprenditrici che desiderino un supporto per affrontare tematiche strategiche e funzionali alla nascita e lo sviluppo della propria impresa».

La giornata prenderà il via alle 9, con i saluti dello stesso presidente di Camera di Commercio Varese, Mauro Vitiello, e di quello del Comitato Imprenditoria Femminile, Ilaria Broggian, cui seguirà l’apertura dei desk informativi, relativi a diversi ambiti: si va dall’avvio d’impresa al tema del lavoro e previdenza fino a quello della sicurezza sui luoghi di lavoro e poi il credito e la finanza, gli incentivi a disposizione delle aziende, i servizi per l’innovazione, le opportunità per le start up innovative e la conciliazione vita-lavoro. Sarà presente anche un corner tematico, a cura dell’associazione BBVarese, dedicato alle strutture ricettive extralberghiere, realtà turistica in continua crescita sul nostro territorio, per avere informazioni su come avviare e gestire un regolare host.

Alle 10, inizieranno le testimonianze portate da Mirko Puliafito (fondatore di Digitiamo, startup innovativa per la progettazione e lo sviluppo di software e soluzioni di intelligenza artificiale) e da tre giovani che hanno seguito il percorso formativo del Punto Nuova Impresa di Varese: Elisa Amodio (Equimozione, “L’equitazione che passa dal cuore”, percorsi di coaching e benessere alla persona), Desirée Lasinizza (La Dolce Epoca, home food laboratorio artigianale di pasticceria di qualità) e Ida Petrillo (Viale Lavanda, coltivazione di lavanda con lavorazione e creazione di cosmetici naturali).

La partecipazione è gratuita, ma occorre prenotarsi, segnalando anche gli eventuali desk d’interesse, registrandosi online sul sito www.va.camcom.it, seguendo il percorso “Prossimi eventi”.