“Vini dai Laghi”, a Varese quattro giorni dedicati all’enogastronomia

Dopo l’evento di presentazione che si è tenuto a luglio nelle Sale di Villa Recalcati, l’evento “Vini dai Laghi” ha coinvolto sempre più espositori provenienti da tutto il territorio provinciale, arricchendosi di novità, profumi, colori e sapori. E fervono dunque i preparativi per un’esperienza enogastronomica del tutto nuova per Villa Recalcati e che si svolgerà dal 10 al 13 ottobre.

Nata dalla sinergia tra Provincia, Associazione Viticoltori Varesini e SlowFood Varese APS e in collaborazione con Regione Lombardia, Comune di Varese, Camera di Commercio di Varese e Confcommercio, la manifestazione offrirà un viaggio unico alla scoperta dei migliori vini e prodotti tipici del territorio dei Laghi fino al centro Italia, in un’atmosfera di celebrazione della tradizione e dell’innovazione vitivinicola.

L’evento, imperdibile per gli appassionati del settore e per le famiglie interessate alla riscoperta delle tradizioni, riunirà produttori locali di eccellenza e offrirà un calendario di incontri, laboratori, degustazioni e convegni (qui il programma completo).

Di seguito, alcuni degli appuntamenti principali:

– Giovedì 10 ottobre, ore 19:15 “Varese, terra di vino” degustazione tecnica dei vini varesini accompagnata dall’assaggio di prodotti del territorio a cura di Micaela Stipa e Ferdinando Circosta di ONAV e Fabio Ponti di Slow Food Varese. In collaborazione con CFP Varese.

– Venerdì 11 ottobre, ore 18:30: conferenza di Giorgia Carabelli, Guido Domingo, Nicoletta Manenti e Maria Antonietta Bianchi dal titolo “Il vino e la salute, l’importanza del vino nella dieta quotidiana”, seguita dalla degustazione di 9 vini a base nebbiolo “alla cieca”, esperienza enogastronomica condotta da Ivano Antonini, miglior sommelier d’Italia AIS 2008 e da Marco Gatti, giornalista di Golosaria. Cena a cura del CFP Varese.

– Sabato 12 ottobre: giornata ricca di appuntamenti, con l’apertura del Mercato della Terra e del banco d’assaggio alle ore 10:00. Dalle ore 11:30, si terrà l’inaugurazione ufficiale ed il taglio del nastro in presenza delle autorità, seguita da laboratori, conferenze e degustazioni fino alla chiusura dei cancelli alle ore 22:00.

– Domenica 13 ottobre: ultima giornata di celebrazioni con il Mercato della Terra, convegni e approfondimenti sul patrimonio vitivinicolo locale, che culmineranno con la chiusura del Concorso Enologico alle ore 19:00.

Durante le quattro giornate si terranno concerti e installazioni artistiche, rispettivamente degli studenti del Liceo musicale Manzoni e del Liceo artistico Frattini, e si potrà visitare l’allestimento scenografico con le attrezzature caratteristiche della vendemmia.

“Vini dai Laghi” è un’occasione straordinaria per conoscere e apprezzare il patrimonio enogastronomico varesino e lacustre. Un evento pensato per i cultori del mangiare e del bene sano, della sostenibilità; per gli esperti del settore vinicolo e per chiunque desideri scoprire le eccellenze del territorio. All’interno di Villa Recalcati saranno presenti circa trenta cantine, un’importante pasticceria locale e quattro distillatori.

Gli espositori proporranno un carnet per gli assaggi di vino, che potranno essere accompagnati da prodotti gastronomici di produzione locale. Sarà anche possibile degustare distillati accompagnati da dolci assaggi di una rinomata pasticceria del territorio.

Ingresso gratuito alla manifestazione, alle conferenze, ai convegni e alle visite guidate. Quest’ultime vanno prenotate sul sito https://www.vinidailaghi.it. Tutte le degustazioni devono essere prenotate sul sito.