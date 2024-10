Controlli sulle strade a Lavena Ponte Tresa, 40 sanzioni e 3 persone denunciate

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

I risultati del mese di controlli serali e notturni effettuati con il progetto “operazione Smart” di Regione Lombardia hanno soddisfatto il sindaco di Lavena Ponte Tresa Massimo Mastromarino.

A operare nel paese sulla sponda del lago di Lugano, per cinque controlli straordinari sia stradali che di sicurezza urbana svolti negli scorsi fine settimana di settembre, sono stati gli agenti del comando di Polizia locale.

Nell’arco di queste attività sono stati più di duecento i veicoli controllati, di cui dodici sequestrati. Una quarantina le sanzioni emesse per varie motivazioni, dal mancato rispetto delle strisce pedonali, all’eccessiva velocità, fino all’uso del telefono alla guida e alla mancanza di copertura assicurativa. Due patenti sono state ritirate, mentre tre persone sono state denunciate, una delle quali per guida in stato di ebrezza.

I controlli straordinari serali e notturni a Lavena Ponte Tresa, anticipa Mastromarino, continueranno anche nei mesi di ottobre e novembre e saranno rivolti, in questo caso, al contrasto ai furti in appartamento e ai reati predatori.