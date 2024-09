Al via la campagna vaccinale antinfluenzale, due “Vax Day” nel Varesotto

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Da domani, martedì 1 ottobre, parte in Lombardia la campagna vaccinale antinfluenzale per la stagione autunnale-invernale 2024-2025.

In questa prima fase, ribadisce anche ASST Sette Laghi, l’offerta gratuita è rivolta alle seguenti categorie: donne in gravidanza, in qualsiasi trimestre, e nel periodo postpartum fino a sei settimane dopo il parto; persone di età pari o superiore ai 60 anni, ovvero nate nel 1964 o in anni precedenti; bambini e ragazzi dai 6 mesi ai 17 anni; persone a rischio a causa di particolari condizioni o patologie, come indicato nella Circolare Ministeriale; familiari e contatti stretti di soggetti ad alto rischio di complicanze; operatori sanitari, medici al personale che lavora in strutture sociosanitarie a contatto diretto con il pubblico; forze di polizia, i vigili del fuoco, la Protezione Civile e il personale scolastico, docente e non docente.

Da venerdì 4 novembre, la vaccinazione sarà estesa a tutta la popolazione. L’obiettivo della campagna è proteggere i cittadini dalle infezioni stagionali, contribuendo a ridurre la pressione sulle strutture sanitarie e a prevenire eventuali complicanze.

Per promuovere la vaccinazione, ASST Sette Laghi organizza un’apertura straordinaria, “Vax Day”, nel fine settimana del 5 e 6 ottobre.

Sabato 5 ottobre, dalle 9:00 alle 15:00, sarà possibile accedere ai Centri Vaccinali Territoriali:

– Centro Vaccinale Territoriale di Arcisate, Via Campi Maggiori 23

– Centro Vaccinale Territoriale di Azzate, a Gazzada Schianno, Via Roma 18

– Centro Vaccinale Territoriale di Laveno Mombello, Via Ceretti 8

– Centro Vaccinale Territoriale di Luino, Via Verdi 6

– Centro Vaccinale Territoriale di Sesto Calende, Largo Cardinal Dell’Acqua 1

– Centro Vaccinale Territoriale di Tradate, Via Gradisca 16

– Centro Vaccinale Territoriale di Varese, Via O. Rossi 9

Domenica 6 ottobre, dalle 9:00 alle 15:00, sarà invece possibile vaccinarsi al Centro Vaccinale Ospedaliero di Varese, in Viale Borri 57, all’Ospedale di Circolo.

Per accedere alla vaccinazione occorre prenotare tramite il portale Prenota Salute di Regione Lombardia o chiamando il numero verde 800 894 545.

I vaccini antinfluenzali sono co-somministrabili, nella stessa seduta oppure a qualunque distanza, con tutti gli altri vaccini; in particolare verrà promossa la co-somministrazione con i vaccini COVID-19 aggiornati alla nuova variante

circolante JN1 ai soggetti a rischio, come gli over 60, i pazienti cronici, gli operatori sanitari e addetti all’assistenza, donne in gravidanza, ospiti in strutture per lungodegenti, familiari, conviventi e caregiver di persone con gravi fragilità e per

le categorie a rischio, con i vaccini per Pneumococco, Herpes Zoster, Difterite-Tetano-Pertosse (con particolare attenzione alle donne gravide).

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il portale Prenota Salute di Regione Lombardia e il sito di ASST dei Sette Laghi https://www.asst-settelaghi.it/.