Coppa Lombardia: vittorie per Laveno e Cuassese

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Laveno Mombello e Cuassese protagoniste della terza giornata di Coppa Lombardia, Seconda Categoria, andata in scena nella serata di mercoledì 19 settembre. Le due squadre strappano i tre punti nelle trasferte di giornata e volano in vetta ai rispettivi gironi. A farne le spese, Tre Valli e Bosto.

Partenza in salita per il Laveno sul campo del team della Valmarchirolo. Tre Valli in vantaggio con Bodari dopo 10 minuti di gioco. Il pareggio arriva poco prima dell’intervallo e porta la firma di Frascoli. A inizio ripresa, il sorpasso del Laveno grazie alla rete di Cerutti.

La Cuassese ottiene un altro successo contro il Bosto, dopo quello messo sul proprio tabellino lo scorso weekend in campionato. Vittoria netta per 3-0. I protagonisti di serata sono Anello, Franzoso e Mazzoleni.

Nel girone 2, quello del Laveno, Angerese e Brebbia portano a casa un punto per parte. Partita movimentata, con sei reti in totale. Per l’Angerese a segno Esposito, Sartorio e Lunardon. Beltrami (doppietta) e Medde i marcatori del Brebbia. La classifica del girone, dopo tre giornate, premia il Laveno. Primo a quota 6. Segue l’Angerese con 4 punti, il Tre Valli con 3, il Brebbia con un punto e infine la Valcuviana, ultima a quota zero. I Viola della Valcuvia sono rimasti a riposo nel terzo turno di coppa. La testa è al campionato, dopo il brutto esordio dello scorso weekend con il ko casalingo contro il Mercallo,

Nel girone 4 la Cuassese guida a quota 5. Segue la Jeraghese a 4 punti, reduce dalla goleada di ieri sera contro il Don Bosco: 6-0 il finale. Bosto e Gazzada sono entrambe a quota 3. Il Don Bosco è ultimo con un solo punto.

La Coppa Lombardia di Seconda Categoria torna giovedì 3 ottobre. In programma Angerese – Valcuviana e Laveno – Brebbia per quanto riguarda il girone 2. Nel girone 4, sfida tra Don Bosco e Bosto, mentre la Cuassese riceverà il Gazzada Schianno. (Foto di copertina: Elena Bigoni)