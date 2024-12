Tre Valli Varesine 2024, attesi i migliori al via. Novità sul percorso

Tempo medio di lettura: 4 minuti

Non una ma due gare del calendario internazionale “UCI PRO SERIES” al via martedì 8 ottobre da Busto Arsizio: la 4° edizione della Tre Valli Varesine |e-Work – UCI Women’s ProSeries e la classicissima 103° TRE VALLI VARESINE – UCI ProSeries.

Confermato il Museo del Tessile e della Tradizione Industriale, nel cuore della città, come quartier tappa con la presentazione delle squadre e degli atleti nel parterre dei giardini e, prima novità dell’anno, l’inizio delle gare saranno proprio in via Volta all’ingresso del Museo.

Altra grande novità del 2024 è la modifica del percorso di gara sia per le donne che per gli uomini. La Società Ciclistica Alfredo Binda ha voluto, infatti, rendere omaggio al grande Mondiale Varese 2008 facendo ripercorrere alle atlete e agli atleti la mitica salita dei Ronchi che dal lungolago della Schiranna porta in centro a Varese.

Per la gara femminile il tracciato è di 136 chilometri, 24 chilometri in più, rispetto alla passata edizione, che fanno la differenza alzando il livello tecnico della manifestazione.

Per la gara dei professionisti il percorso è di 200 chilometri. Gli atleti professionisti affronteranno la salita cosiddetta “delle cinque piante” che da Gavirate, frazione Oltrona, porta allo strappo di Barasso che finisce davanti al Municipio e poi ancora un po’ di salita passando per Luvinate e Casciago. Lo spettacolare arrivo in via Sacco davanti al Comune di Varese incorniciato dai Giardini Estensi.

Anche per questa edizione le gare organizzate dalla Società Ciclistica Alfredo Binda saranno visibili in diretta su RAI Sport e RAI 2 e grazie a RAI ITALIA ed Eurosport le Tre Valli Varesine saranno visibili nei cinque Continenti.

4° TRE VALLI VARESINE|E-WORK UCI WOMEN’S PROSERIES

Quest’anno la gara femminile è stata inserita nel prestigioso calendario UCI ProSeries categoria raggiunta solo dopo tre anni dalla prima edizione. In pratica appena un gradino al “Mondiale World Tour”.

Ad oggi sono iscritte 144 atlete, numero massimo previsto dal regolamento UCI, in rappresentanza di ben 10 squadre Worldteams, di 13 squadre Continental Teams oltre 1 National Team per un totale previsto di 24 squadre. Un risultato straordinario per una gara così giovane.

«Per noi è motivo di grande orgoglio essere parte della Tre Valli Women’s Race sin dalla sua nascita – afferma Paolo Ferrario, Presidente e Amministratore Delegato di e-work – Crediamo fermamente nel potere dello sport come strumento di inclusione e crescita personale e, per questo, sosteniamo con entusiasmo sia la gara maschile che quella femminile. Colmare il divario e costruire un futuro senza barriere. È proprio in questa sfida che e-work si riconosce, impegnandosi a promuovere la parità di genere nello sport e a colmare il divario che per troppo tempo ha penalizzato le atlete donne».

103° TRE VALLI VARESINE – UCI PROSERIES

Ad oggi le squadre iscritte alla Tre Valli Varesine per professionisti sono 25 di cui ben 17 Worldteams e 8 Proteams. Anche con la gara uomini la Società Ciclistica Alfredo Binda ha raggiunto il numero massimo di partecipanti infatti, ad oggi, risultano iscritti 175 Atleti professionisti.

Le conferme definitive dei nomi dei partenti si avranno solo dopo il Campionato del Mondo di Zurigo ma se verranno mantenuti tutti gli accordi presi nel corso delle trattative di un intero anno di lavoro si preannuncia già una Tre Valli Varesine “esplosiva” con al via i migliori atleti al mondo.

«Sale l’emozione, è quasi come fossimo noi alla partenza delle gare in sella accanto ai migliori ciclisti del mondo – afferma Renzo Oldani, presidente della S.C. Binda – La Binda è una grande squadra che pedala insieme per raggiungere risultati impensabili per un’associazione sportiva fatta da volontari che corrono spinti solo dalla loro passione ed entusiasmo per il ciclismo, per le nostre tradizioni e per il nostro territorio. Un grande lavoro di squadra che dura un anno intero. Un ringraziamento per l’importante supporto va alle istituzioni che credono nel progetto e ai nostri sponsor che ci danno la possibilità di creare tutto questo».

«Torna, e non per semplice abitudine, l’atteso appuntamento con il grande spettacolo del ciclismo professionistico: anche quest’anno la Città di Busto Arsizio ha il piacere e l’onore di ospitare la partenza della mitica Tre Valli Varesine, giunta alla centotreesima edizione, e della corsa in rosa, la Tre Valli Varesine Women’s Race, che per il quarto anno prende il via dalla nostra città», dichiarano il sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli e l’assessore allo Sport Maurizio Artusa.

«Accogliere e supportare una delle più antiche e prestigiose corse ciclistiche internazionali (la Tre Valli Varesine è al 10° posto del ranking mondiale della gare professionistiche) è per noi doveroso, – aggiungono – non solo per il valore sportivo della manifestazione, ma anche perché la consideriamo, grazie all’eco mediatica che garantisce, un elemento strategico per accendere i riflettori sul territorio, valorizzare le bellezze della città, far emergere le nostre capacità di accoglienza e di gestione. Tutto il sistema “Tre Valli” è un importante elemento di attrattività, che insieme ad altri eventi e in condivisione con numerose realtà del territorio, contribuisce nel tempo a far crescere la città, anche economicamente».

Tutte le manifestazioni sono organizzate guardando alla eco-sostenibilità dell’evento, con la Tre Valli che è stata la prima gara a livello internazionale ad utilizzare auto completamente elettriche al seguito dei corridori. E anche quest’anno è confermata la Tre Valli Varesine GREEN grazie alla preziosa sinergia con Centro Car Cazzaro e DACIA Italia.

A rendere possibile l’organizzazione di questi grandi eventi sportivi contribuiscono in maniera significativa, facendo squadra, Istituzioni pubbliche come il Ministero dello Sport, il Ministero del Turismo, la Regione Lombardia, la Provincia di Varese, il Comune di Busto Arsizio, il Comune di Varese e la Camera di Commercio di Varese e la Comunità Montana Valli del Verbano.

A loro si affiancano enti e aziende che supportano la S.C. Binda per rendere ogni anno migliore questo grande momento di sport come BANCO BPM, e-work, HUPAC, FERROVIE NORD, MAPEI, acinque, ELMEC, LERETI, TIGROS, IWT, SPECIALIZED, ALL4CYCLING. Fondamentale il supporto di VARESE DO YOU BIKE, Varese Convention & Visitors Bureau, Federalberghi Varese, Confcommercio Ascom Varese oltre che la Prefettura di Varese, la Questura di Varese, i Carabinieri di Busto Arsizio e Varese, la Guardia di Finanza di Busto Arsizio e Varese, la Polizia Stradale di Milano, Polizia Stradale di Busto Arsizio e Varese, la Polizia Provinciale, le Polizie Locali, Anas Lombardia, Protezione Civile e la Croce Rossa Italiana Varese oltre che con l’Ospedale di Varese e AREU 112.