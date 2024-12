A Grantola una conferenza tra astronomia, scienza e mistero

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Questa sera, venerdì 13 settembre, alle ore 21.00, presso l’ex chiesa di San Carlo di Grantola, si terrà un affascinante evento dedicato alla scienza e al mistero.

La conferenza, intitolata “La costellazione di Orione tra scienza e mistero – Dal cielo arriviamo, al cielo torniamo”, sarà tenuta da Roberta Vegetti e, ad arricchire la serata, ci sarà un intervento musicale di Piccola Clara, che accompagnerà i presenti con le sue note evocative, creando un’atmosfera unica e coinvolgente.

L’evento inizierà già dalle 17.30 con l’apertura della mostra fotografica dell’Associazione Astronomica M42 e l’esposizione di quadri della pittrice Viviana Poli.

A conclusione della serata, sarà offerto un piccolo rinfresco con biscottini e bollicine, per un momento di convivialità e condivisione. Il contributo per la partecipazione è di 5 euro. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Loriana al numero 349 3858633.