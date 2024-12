Meteo, vento forte in arrivo sul Varesotto. Massime fino a 20 gradi

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

(da www.varesenoi.it) Il Centro Geofisico Prealpino prevede possibili residue precipitazioni in mattinata, in veloce esaurimento. In giornata è atteso l’ingresso del vento da Nord con forti raffiche che raggiungeranno anche la pianura padana. Le temperature subiscono un sensibile abbassamento con massime vicine ai 20 gradi.

Oggi, giovedì 12 settembre, avremo dunque cieli con nuvolosità estesa al mattino con rovesci e temporali sulla Lombardia Est. In giornata soleggiato con ingresso del vento da Nord. Raffiche di forte intensità e favonio fino in pianura. Possibili rovesci e nevicate sulle creste alpine. Temperature in sensibile diminuzione, attorno a quota 20 o poco più, dopo che la minima la scorsa notte si è fermata mediamente in provincia attorno a 16 gradi.

Domani, venerdì, ci attende una giornata soleggiata e ventosa. Favonio a tratti fino in pianura. Sulle Alpi nuvoloso con forti raffiche da Nord e qualche rovescio. Fresco per la stagione con temperature in lieve diminuzione. Minime di poco superiori a 10 gradi, massime attorno a 20.

Il weekend inizierà con un sabato soleggiato e ventoso. Favonio a tratti fino in pianura. Nuvole sulle create alpine confinali. Temperature solo in lieve aumento: minime 12/15°C, massime 20/23°C. Domenica e lunedì tempo soleggiato. Vento da nord in graduale esaurimento. Asciutto. Temperature in lieve aumento.