Conto alla rovescia sul Ceresio per l’Insubria Rowing Cup 2024

Si svolgerà sabato 26 e domenica 27 ottobre la seconda edizione della “Insubria Rowing Cup”, che vuole unire il mondo del canottaggio della regione dei laghi insubrici, dal lago di Mezzola fino al lago d’Orta comprendente una ventina di laghi su dieci dei quali (Mezzola, Lario, Pusiano, Ceresio, Verbano, Monate, Comabbio, Varese, Mergozzo e Orta) si pratica canottaggio in una cinquantina di società.

Una regione che parla la stessa lingua e ha la stessa indole data da un’origine comune, quella di una popolazione che vi si stabilì in tempi lontani, gli Insubri.

A presentate l’evento, in una prima conferenza riservata ai media ieri mattina, sono stati Carlo De Vittori (Scuola di canottaggio Caslano e Malcantone), Luigi Manzo (Società Canottieri Luino) e Stefano Basalini (Società Canottieri Lago d’Orta).

L’evento che vuole idealmente rappresentare e accomunare questa realtà attraverso un sport molto praticato e che nel suo insieme tra Lombardia, Ticino e Piemonte rappresenta in questo ambito una forza di livello mondiale. Tutto ciò in un’area, il ramo ovest del Ceresio, golfo di Ponte Tresa e golfo di Agno che si trova esattamente al centro geografico della regione Insubrica.

Nel pomeriggio del 26 ottobre si svolgerà in acque italiane a Lavena, tra Ponte Tresa Italia e l’omonimo stretto, una regata Match Race su 500 metri per barche lunghe (quattro di coppia e otto con timoniere) per tutte le categorie U15/U17/U19/Elite e Master: una regata molto spettacolare dove coppie di equipaggi della stessa categoria/specialità estratte a sorte si sfideranno a eliminazione diretta fino alla finale.

Domenica 27, invece, si svolgerà invece una regata classica sul campo di gara di dimensione olimpiche che la Scuola di canottaggio Caslano e Malcantone (SCCM) ha realizzato nel golfo di Agno.

Il centro dell’evento sarà il Camping del Touring Club Svizzero (TCS) di Muzzano dal quale si accede direttamente al campo di gara olimpico e, attraverso 5 km d’acqua, al campo di gara di Lavena.

Campionati ticinesi

Nell’ambito della regata di domenica avranno luogo pure i Campionati ticinesi 2024. Un’opportunità importante per i canottieri ticinesi di confrontarsi come tali ma in un contesto di alto spessore tecnico e agonistico dato dalla presenza degli equipaggi lombardi e piemontesi. Le gare potranno essere seguite direttamente dal Camping TCS di Agno, dotato di tutti i servizi necessari, con relativo schermo gigante che permetterà di seguire in tempo reale le gare grazie a droni.

L’evento viene patrocinato dalla Comunità di Lavoro Regio Insubrica che ha richiesto la collaborazione di tre società, una ticinese, una lombarda e una piemontese.

Quest’anno gli organizzatori (SCCM per il Ticino, Società Canottieri Luino per la Lombardia e Società canottieri lago d’Orta per il Piemonte) si attendono un numero ancora superiore di club per un evento che vuole essere una festa dello sport e della comunanza sovranazionale.