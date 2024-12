Maltempo in arrivo sul Varesotto e temperature in calo

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

(da www.varesenoi.it) Questa sera e domani è atteso un peggioramento del tempo con probabile innesco di fenomeni temporaleschi a ridosso delle Alpi. A seguire, aria più fresca e secca dai settori settentrionali porterà condizioni più stabili e una sensibile diminuzione delle temperature.

Oggi, mercoledì 11 settembre, il Centro Geofisico Prealpino prevede una mattinata abbastanza soleggiata con alcuni passaggi nuvolosi che diverranno più consistenti da metà giornata e porteranno qualche rovescio o temporale dal tardo pomeriggio a partire dai rilievi alpini e prealpini, in estensione all’alta pianura verso sera. Fenomeni meno probabili tra Pavese e Mantovano. Temperature massime ancora superiori ai 25 gradi.

Nel primo mattino di domani, giovedì, cieli molto nuvolosi con alcuni rovesci principalmente all’est. Su Piemonte e Lombardia occidentale apertura di schiarite irregolari con rinforzi di vento settentrionale in montagna e a tratti favonio fino in pianura. Su Veneto e Lombardia orientale nuvolosità persistente fino a sera. Più fresco con massime attorno a 20 gradi o leggermente superiori.

Venerdì il tempo sarà in parte soleggiato seppur con qualche passaggio nuvoloso, soprattutto all’est, perlopiù senza precipitazioni. Ventilato da nord in montagna e favonio in intensificazione sulla pianura occidentale. Sulle creste alpine di confine addensamenti nuvolosi e deboli precipitazioni, nevose oltre 1700m. Temperature massime attese tra 18 e 21 gradi.

Sabato in buona parte soleggiato salvo qualche nuvola di passaggio. Asciutto. Vento da nord in montagna e a tratti fin sulla pianura. Domenica cieli poco nuvolosi su gran parte della regione. Fresco all’alba, mite in giornata. In montagna sempre ventilato da nord.