Tanti campioni a Cittiglio, un successo per il “Saronni Day”

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Piove la domenica mattina a Cittiglio, ma il popolo del ciclismo non ha mancato l’appuntamento con Giuseppe Saronni.

Il FeStiAmo Park, già nella prima mattinata, si è animato di tanti appassionati delle due ruote a pedali, poi quando sono giunti gli ex professionisti annunciati la festa è stata completa.

Non si è pedalato come previsto per la terza edizione della “Pedala con Saronni”, ma come previsto come alternativa dagli organizzatori della Società Ciclistica Orinese e Ciclovarese, i personaggi delle due ruote sono saliti sul palco per rispondere alla domande dei giornalisti Andrea De Luca e Beppe Conti.

È andata in scena così una mattinata ricca di racconti e aneddoti che è stata molto apprezzata dai tanti presenti provenienti da Toscana, Emilia Romagna, Piemonte e da tutta la Lombardia.

Il sindaco di Cittiglio Rossella Magnani ha fatto gli onori di casa senza nascondere l’ambizione di volere portare nel paese natale di Alfredo Binda una tappa del Giro d’Italia nel prossimo futuro. Saronni ha presentato i suoi colleghi, sotto l’occhio delle telecamere RAI sono sfilati il campione del mondo Gianni Bugno, il vincitore di un Giro d’Italia Roberto Visentini, per proseguire con Giovanbattista Baronchelli, Mario Beccia, Luciano Loro, Roberto Ceruti, il vincitore di una Tre Valli Varesine Giovanni Mantovani, Stefano Allocchio, Giancarlo Casiraghi, Antonio Saronni, Pietro Tamiazzo, Renato Laghi, Silvano Contini, Luigi Botteon, Mario Lanzafame, Ezio Moroni e l’azzurro Gianluigi Carretta.

Per tutti la t-shirt celebrativa dell’evento e per i gruppi più numerosi il riconoscimento che è andato nell’ordine come numero di iscritti ai Cicloamatori Melegnano, al Gruppo Sportivo Contini di Monvalle e al team Ciclovarese. (foto Giordano Azzimonti)