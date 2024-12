Domenica nuvolosa con piogge forti dal pomeriggio. Settimana dai due volti

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Domenica nuvolosa con piogge a carattere di rovescio o temporale dal pomeriggio: è la previsione del Centro Geofisico Prealpino che attende un miglioramento temporaneo domani e martedì grazie a correnti più secche da nord. Poi condizioni nuovamente più instabili.

Oggi, domenica 8 settembre, ecco dunque i cieli molto nuvolosi con piogge sparse, in mattinata deboli perlopiù sulla Lombardia occidentale, dal pomeriggio più diffuse e abbondanti a carattere di rovescio o temporale. Temperature massime tra 21 e 25 gradi. Lunedì in mattinata residua nuvolosità e ultimi rovesci all’est. Nel corso della giornata progressiva apertura di schiarite soleggiate fino ad avere cieli poco nuvolosi in serata. in montagna rinforzi di vento settentrionale e a tratti favonio fino a basse quote. Massime: 23/26°C.

Martedì tempo in gran parte soleggiato salvo qualche addensamento nuvoloso sulle creste alpine di confine dove non è esclusa qualche rara goccia al mattino. Massime: 22/25°C. Mercoledì abbastanza soleggiato in mattinata, poi aumento della nuvolosità che potrebbe portare qualche temporale nel tardo pomeriggio e sera soprattutto su Alpi, Prealpi e alta pianura.

Giovedì molto nuvoloso con rovesci sparsi specie al mattino. Su Piemonte e Lombardia occidentale apertura di schiarite irregolari nel pomeriggio sotto rinforzi di vento settentrionale.