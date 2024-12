MotoClub SCAG Laveno Mombello ospita la 5ª prova del Campionato MiniEnduro Lombardia

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Il MotoClub SCAG Laveno Mombello è pronto a ospitare la sua prima gara di enduro titolata, che coincide con la quinta prova del Campionato Regionale MiniEnduro Lombardia. L’evento, che si terrà domani, domenica 8 settembre a Laveno Mombello, rappresenta un’importante tappa per il club e per tutti gli appassionati di enduro.

Oltre alla gara di MiniEnduro, la manifestazione comprenderà anche una prova di Enduro Regionale aperta a tutti i possessori di licenza FMI Agonistica. Non vi sono restrizioni legate all’età e sarà possibile iscriversi con qualsiasi mezzo omologato secondo il regolamento regionale. Un’occasione per vivere una giornata di sport e adrenalina in compagnia di atleti e appassionati.

L’evento si svolgerà presso la sede di via Sangiano 57 a Laveno Mombello e sarà aperto al pubblico con ingresso gratuito. Il programma della giornata prevede l’inizio delle operazioni preliminari dalle 8.00 alle 9.30, con partenza della gara fissata per le 10. Le premiazioni si terranno alle 17.30, celebrando i migliori piloti della giornata.

Per tutta la durata dell’evento sarà attivo uno stand gastronomico, offrendo un’ampia selezione di cibo e bevande per garantire un’atmosfera conviviale. L’organizzazione desidera ringraziare gli sponsor, gli enti e i Comuni di Laveno Mombello e Sangiano per il supporto e l’impegno nel rendere possibile questo evento. Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile contattare la segreteria al numero +39 345 1188343.