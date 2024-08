Orino, successo per la 19^ edizione del “Bicipanathlon”

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

La nuova collaborazione tra Panathlon International Club Varese e Società Ciclistica Orinese è iniziata con il successo decretato dall’edizione numero 19 di “Bicipanathlon”.

L’evento per i Giovanissimi andata in scena ieri a Orino, con in palio i Memorial Enrico Morisi e Sandro Gianoli, ha visto la partecipazione di un centinaio di mini atleti provenienti da Lombardia e Piemonte sul classico circuito valcuviano teatro di quella che può essere considerata una classica per la categoria Giovanissimi.

Con il supporto del Panathlon Varese, delle famiglie Morisi e Gianoli, Supermercati Tigros e Ottica Zago, gli organizzatori hanno potuto riconoscere in sede di premiazione i meriti di tutti i partecipanti.

Le significative parole del sindaco di Orino Federico Raos e del presidente del Panathlon Varese Felice Paronelli, accompagnato da numerosi soci bosini, hanno introdotto le premiazioni con il successo tra le società della Società Ciclistica Orinese davanti alla Polisportiva Besanese e all’Unione Ciclistica Costamasnaga.

Per il Panathlon International Club Varese, che ha inserito l’evento sportivo nell’ambito del suo settantesimo di fondazione, c’è stata la possibilità di proporre quei valori come il fair play e l’etica sportiva che caratterizzano l’associazione.

Questi i singoli vincitori di categoria: Massimo Carini (Società Ciclistica Orinese), Ambra Patelli (Polisportiova Besanese), Alan Umbertini (Bici Club 2000 Borgomanero), Clarissa Sandrinelli (Società Ciclistica Orinese), Davide Secchi (Salus Ciclistica Seregno), Margherita Moreschi (Polisportiva Besanese), Gabriel Damiani (Team Talamona Sport), Anita Pettenuzzo (Gruppo Sportivo Prealpino), Manuel Pupillo (Polisportiva Besanese), Carolina Testa (Salus Ciclistica Seregno), Francesco Riva (Costamasnaga) e Marta Longo Borghini (Pedale Ossolano).