Maccagno, grande successo per l’Italian Open Water Tour con la traversata dei Castelli

Tempo medio di lettura: 5 minuti

Maccagno ha accolto oltre 300 atleti col suo splendore, fin dal sabato è stata raggiunta con ogni mezzo dagli atleti: sono ben 12 le regioni rappresentate, 48 le provincie e 9 gli Stati esteri. Palpabile l’emozione di atleti e accompagnatori sulla riva lombarda del lago Maggiore. A supporto instancabile della manifestazione l’amministrazione comunale di Maccagno, presente fin dal sabato col sindaco Ivan Vargiu, vice sindaco e delegata allo sport, così come il sostegno operativo preziosissimo della Protezione Civile e Pro Loco.

Giunto appositamente in moto dalla marchigiana Tolentino, Simone Ruffini (indimenticabile campione del mondo in acque libere e atleta inserito nell’International Swimming Hall of fame) ha deliziato nuotatori e pubblico con la sua classe e il suo celeberrimo spirito sportivo: unitosi allo staff dal sabato si è calato in un week end pieno di passione partecipando e vincendo le gare individuali e prendendo parte alla staffetta locale Bodio Power (con Cattaneo e Frangi).

In pieno spirito della comunità di Italian Open Water Tour, Ruffini ha chiesto di non comparire nelle classifiche finali per non togliere trofei e punteggi agli atleti iscritti dando dimostrazione, per l’ennesima volta, che per essere campioni non è sufficiente essere forti atleti ma è necessario essere grandi sportivi.

La SUPER SMILE SWIM (2500 mt) ha visto prevalere l’atleta trentino Marco Penta (Luzzi Impavidi) davanti a Riccardo Crespi e Andrea Zenatti (Luzzi impavidi). Nella classifica Natural (costumino) ha trionfato sempre Marco Penta su Andrea Zenatti e Gilberto Manfredi (Team Insubrika). Nella categoria Over40 il migliore è stato Matteo Pelagalli Ficorilli (Swim Revolution) su Michele Baronchelli e Marco Bravi. Nella categoria Over50 ad imporsi è stato Paolo Tamborini (Swim for passion) su Matteo Antonelli (Swim&Care) e Andrea Carcano (Swim for passion).

Le donne hanno visto come dominatrice assoluta di giornata Sara Petrolli (Luzzi Impavidi) su Sara Cremona (Nuotatori Milanesi) e Rosella Rogora (Acqua1Village). Si è ripetuto lo stesso podio per la classifica Natural. Nella categoria Over40 a primeggiare è stata Greta Bosio su Ester Cirillo e Raffaella Turco. Nella categoria Over50 a primeggiare è stata Rosella Rogora su Cristina Bertolini e Tiziana Ferron (Edison). Ad aggiudicarsi il titolo di Best Team (i primi 3 tempi della stessa squadra) i trentini Luzzi Impavidi su Swim Revolution e Edison.

Gare caratterizzate dalle condizioni del campo gara perfette in un tratto esposto sempre a correnti importanti. L’ordine di arrivo della HARD SWIM di 6000 mt ha visto tagliare per primo il traguardo all’atleta bolognese Federico Costa davanti a Davis Panieri (Luzzi Impavidi) e al già vincitore della Super smile swim Marco Penta. Nella classifica Natural (costumino) ha trionfato Davis Panieri, vincitore della classifica assoluta nella scorsa edizione, davanti Marco Penta e Filippo Marchini (Swimmer inside). Nella categoria Over40 il migliore è stato Dario Cotroneo davanti a Luca Baggi e al reatino Matteo Pelagalli Ficorilli. Nella categoria Over50 ad imporsi è stato il tedesco Andreas Fath su Martijn Eggink (Swimmer Inside) e il romano Cristiano Pompili (Nautilus Sporting Center).

Le donne hanno visto trionfare la dominatrice di giornata Sara Petrolli sulla bolognese Alice Senatore e la veneta Francesca De Nardi (Luzzi Impavidi). Sara Petrolli conclude il suo poker di vittorie aggiudicandosi anche la classifica Natural (costumino) sulle bolognesi Alice Senatore e Irene Cocci. Nella categoria Over40 a primeggiare è stata l’atleta valdostana Marie Claire Deanoz (Swim for Passion) su Marilisa Pegoiani (Acquatic Center Montichiari) e Valentina Campagnari (Acquatic Center Montichiari). Nella nuova categoria Over50 ad imporsi è stata la varesotta Daniela Sabatini (Team Insubrika) davanti alla tedesca Nicola Fath e alla pavese Maria Letizia Noli (Attraversatori di Pozzanghere).

Grande spettacolo con la staffetta del ½ miglio marino X 3 che ha visto trionfare i dominatori delle ultime due stagioni del Challenge i trentini del Buonconsiglio Nuoto Luzzi Impavidi (Zenatti, Penta, Panieri) su Gli amici di Jeffrey (Costa, Cocci, Senatore) e La ciurma di cappello di paglia (Petrolli, Monari, Ghettini). Il BIG TEAM è il trofeo che viene assegnato sommando gli atleti della stessa squadra che tagliano il traguardo tra le 3 gare: a trionfare sono stati sempre i Luzzi Impavidi.

Tutto il comparto legato alla sicurezza, in acqua e fuori, è stato mirabilmente curato dalla Società Nazionale di Salvamento di Genova coadiuvati dall’imprescindibile sostegno dell’Unione Velica di Maccagno. L’intero circuito è inserito nel calendario ufficiale dell’Ente di promozione sportiva USACLI, come campionato italiano di nuoto in acque libere, nell’ambito del programma di Sport e Salute 2024. Presente alle premiazioni il Maestro Claudio Colombo della Pasticceria Colombo di Comerio in rappresentanza di Coppa del mondo del panettone: i panettoni sono certamente stati i premi più ambiti.

A rendere uniche le premiazione sono state le opere di Marco Saporiti con cui sono stati premiati i vincitori della Traversata dei Castelli. Dal paesaggismo figurativo tradizionale a uno stile più moderno e sperimentale. È il percorso dell’artista, una transizione artistica che oggi lo porta ad esplorare tecniche ispirate al dripping e alla pop art.

In quest’ottica si possono leggere anche le due opere dedicate alla Traversata dei Castelli: il lago, la natura, lo sport espresse con tecniche pittoriche scultore anticonformiste. «Sentivo che il paesaggismo tradizionale non era più sufficiente per esprimere le mie emozioni e la mia visione del mondo. La sperimentazione mi ha permesso di esplorare nuovi orizzonti artistici – commenta Saporiti -. La sfida più grande è stata abbandonare la mia zona di comfort e accettare l’incertezza che viene con l’innovazione. Ma è stata anche una delle esperienze più gratificanti. Il mio processo creativo attuale è molto libero e intuitivo. Mi piace combinare materiali diversi e vedere come interagiscono tra loro per creare qualcosa di unico».

Le premiazioni sono state caratterizzate, inoltre, dai Partner ufficiali del Circuito Zoggs, Birra Artigianale Impavida e Turbo Water Style. Supporto prezioso quello garantito dai Partner locali Hotel internazionale Luino, Borgo Paradiso Guest House e il Supermercato Unes Maccagno.

A vincere il Trofeo in palio tra i donatori avisini iscritti alle gare è stato l’atleta reatino Matteo Pelagalli Ficorilli in qualità di donatore avisino giunto da più lontano. Avis Provinciale Varese è al fianco di Italian Open water Tour dal primo anno del Challenge èd è stato vero e proprio capofila per il medesimo rapporto instaurato con le sezioni AVIS locali di tutte e dieci le tappe del circuito.

[E]Motion è il nome del viaggio che Rare Partners affronterà insieme ad Alessandro, ragazzo sordo e ipovedente affetto da Sindrome di Usher in sella alla suo tandem “Bike4Usher” a sostegno della ricerca per la Sindrome di Usher. [E]Motion partirà da Camogli, 5° tappa del circuito IOWT, il prossimo 27 agosto con destinazione Caldonazzo sabato 31 agosto. Domenica 1 settembre il progetto si concluderà con la staffetta di nuoto nelle acque del lago omonimo, in occasione della 7° tappa del circuito di gare in acque libere organizzato da Italian Open Water Tour (IOWT. 120 località, 50 comuni, 7 province e 5 regioni.

Durante le tappe di tutto il circuito sarà possibile firmare le boe che la staffetta [E]Motion indosserà il 1 settembre. Per ulteriori informazioni cliccare qui.

Il Challenge 2024 proseguirà il 31 agosto e 1 settembre a Caldonazzo (la Traversata della Valsugana), mentre il 15 settembre è prevista la nona edizione a Noli, il 21/22 settembre a Peschiera del Garda tra le mura patrimonio dell’UNESCO (la Traversata dei bastioni). Si chiuderà il Challenge nell’oramai classica tappa di Ischia il 5 e 6 ottobre, anch’essa unica al mondo per scenari storici e marini.

Informazioni ed iscrizioni su www.italianopenwatertour.com.