Dissesto idrogeologico, da Regione 200mila euro a Cuasso e 150mila a Cittiglio

Un piano da oltre 15,6 milioni di euro, per un totale di 42 interventi in dieci province della Lombardia. Sono questi i numeri del nuovo programma per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio, approvato oggi dalla giunta regionale.

«Con questo piano – ha dichiarato Gianluca Comazzi, assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi – abbiamo voluto dare un forte segnale di vicinanza ai tanti comuni e cittadini che da tempo vivevano situazioni di disagio. Questi fondi andranno a finanziare opere di messa in sicurezza delle zone oggetto di frane o esondazioni e sistemazione delle sponde e degli argini fluviali, per citare alcune delle fattispecie più frequenti».

«La difesa del suolo è un obiettivo strategico per Regione Lombardia: basti pensare che negli ultimi cinque anni le risorse investite in questo ambito ammontano a circa 1 miliardo di euro», conclude Comazzi.

I progetti finanziati dal Pirellone in provincia di Varese sono pari a 350mila euro, di cui 200mila euro per Cuasso al Monte, utili per interventi di manutenzione straordinaria, delle difese spondali del torrente Cavalizza, mentre 150mila euro vanno a Cittiglio, per l’ampliamento del canale di gronda per accogliere e allontanare le acque di scorrimento superficiale dal corpo frana.

«Questi interventi, che arrivano a seguito delle interlocuzioni con il sindaco di Cuasso al Monte, Loredana Bonora, e con il sindaco di Cittiglio, Rossella Magnani, sono fondamentali per garantire la sicurezza delle aree più vulnerabili e rappresentano un passo significativo verso la prevenzione dei rischi legati al dissesto idrogeologico. La Regione Lombardia, come sempre, continua a dimostrare il proprio impegno nella tutela del territorio attraverso l’ascolto delle amministrazioni locali con azioni concrete e mirate», spiega anche Emanuele Monti, consigliere regionale della Lega.