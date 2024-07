Torna “LUINOinFESTA” con strade chiuse in centro, sfilata di moda e varie attrazioni

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

(di Confcommercio Ascom Luino) Le strade chiuse, dalle ore 17.00, nella zona centrale di Luino sabato 27 luglio saranno “invase” da mercatini, ballo, dj set, esposizione di auto Abarth e d’epoca, animazione per bambini per una serata all’insegna del divertimento.

La zona pedonalizzata comprende le vie XV Agosto, un tratto di via Sereni e via Vittorio Veneto. In via Xv Agosto, dalle 21:00, è prevista la sfilata di moda organizzata da Sarah del centro “Sei bella”: una quarantina di attività commerciali luinesi proporranno al pubblico i propri prodotti, spaziando in vari generi merceologici.

In una porzione del parcheggio ex Svit, parallelo a via Veneto, sarà allestito uno spazio dedicato ai bambini con i giochi di una volta di Circo Wow e il truccabimbi della Croce Rossa di Luino, che porterà anche uno stand per l’educazione stradale. Per bambini e famiglie andrà in scena lo spettacolo “Cocktail d’arte”, esibizione multidisciplinare proposta dall’associazione artistica Ahora Es Cuando e la compagnia “Il Vicolo” di Lugano, presenti con una decina di artisti di strada.

Salsanueva proporrà in via Veneto musiche e balli latino-americani: ancora musica con un dj set allestito in un altro punto della via. Saranno esposte le auto Abarth e veicoli d’epoca. Un mix di attrazioni, di generi diversi, dislocati in vari punti del centro cittadino. I negozi resteranno aperti e si potrà cercare l’affare visto il periodo di saldi.

L’iniziativa è organizzata dal comitato di LuinoInFesta, composto da Comune, Nuova Pro Loco Città di Luino, Parrocchia SS. Pietro e Paolo, Gruppo Commercianti, Confcommercio Ascom Luino.