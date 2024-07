Marchirolo: in uscita “Salsa Nostra”, il nuovo singolo di Hybris & Totó

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Hybris & Totó, il duo Hip-Hop che ha recentemente conquistato pubblico e giuria alla Rugby Music Challenge 2024 con la band Attic Studio, annuncia l’uscita del loro nuovo singolo “Salsa Nostra” distribuito da Keyrecords e disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire dal 5 luglio 2024.

“Salsa Nostra” rappresenta un’importante evoluzione nel percorso artistico di Hybris & Totó. Il singolo vede la partecipazione di Mattia Primon al sassofono e DJ Noko agli scratch. La registrazione, il mixaggio e il mastering sono stati curati da Promo L’Inverso presso il Golden Eye Studio.

Il nuovo brano sperimenta l’influenza di diversi generi musicali, mantenendo al contempo un forte legame con la cultura Hip-Hop riflettendo la capacità degli artisti coinvolti di innovarsi pur rispettando le proprie radici musicali. Inoltre, con l’intenzione di offrire ai proprio ascoltatori un’anteprima esclusiva dal vivo, il brano verrà suonato durante l’apertura del concerto del rapper italo-colombiano Egreen questa sera, giovedì 4 luglio, al Parco Tittoni Festival di Desio.

Hybris & Totó: Dalla soffitta di un paese di provincia alle esibizioni sui palchi, da Catanzaro in Sud Italia alla Svizzera, aprendo per artisti della scena rap italiana del calibro di Johnny Marsiglia, Vacca, OTR, Maury B, Mattak, Egreen, Tommy Kuti, Principe e Jangy Leeon. Totò e Hybris, due fratelli nati rispettivamente nel 1997 e nel 2002, rappresentano l’Hip-Hop Made in Varese nella Crew Rap Pirata, sezione Lombardia.

I due fratelli si autoproducono a trecentosessanta gradi, dalle produzioni alla scrittura. Così, nel 2015 fondano “Attic Studio”, uno studio di produzione situato nella loro città natale. In tempi più recenti, Attic Studio è diventato una vera e propria band che porta in scena l’intrigante combinazione tra le calde sonorità del sassofono e gli elementi ritmici dell’Hip-Hop, contaminando il genere con influenze musicali diverse tra cui il funk ed il metal.

Mattia Primon: Nato nel 1991, si avvicina alla musica e al sassofono fin da piccolo grazie al Maestro Giuseppina Levato che segue il suo percorso fino all’ammissione al Conservatorio di Milano dove nel 2017, guidato dal Maestro Mario Marzi, ottiene il diploma in Saxofono classico.

Dopo un percorso di studi classici inizia a pensare a come poter utilizzate il suo strumento diversamente, iniziando ad accostarlo a sonorità più moderne e lasciandosi influenzare dal funk, dal rock, dallo swing, dallo ska e dall’Hip-Hop. È sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo da suonare e vede le collaborazioni con gli artisti come un modo per potersi esprimere musicalmente ad ampio spettro, sperimentando da solo o in gruppo.

DJ Noko: Maestro degli scratch, capace di trasformare ogni traccia in una performance unica. Membro di varie Crews quali Rap Pirata, Green Tigerz e Bg’s Team, ha accompagnato come Dj per i live di Esa, Tormento, Inoki, Mondo Marcio e molti altri.

Nel corso del tempo ha arricchito la sua esperienza facendo aperture per concerti, eventi ed Hip Hop Jam con artisti del calibro di: QuestLove (The Roots), Yarah Bravo e Dj Vadim (One Self), Dj Premier (GangStarr), GZA (WuTang Clan), Deadly Hunta, Dj Kool Herc, Sick Jacken (Psycho Realm), Premiere Ligne, Colle derFomento, Ice One, OTR, Dj Gruff, Kaos, Dj Trix, Moddi, Dj Skizo, Assalti Frontali, Bonnot, Punkreas, 99 Posse, Vaitea, Kento, Uochi Toki, Don Diegoh, Jack the Smoker, Junior Sprea, Principe, Mopashà e molti altri.

Non perdete l’uscita di “Salsa Nostra” domani, venerdì 5 luglio. Per ulteriori aggiornamenti e dettagli, seguite Hybris & Totó sui loro canali social.