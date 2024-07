Luino: sabato sera strade chiuse, negozi aperti, divertimento e solidarietà

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Articolo pubblicato da Confcommercio Ascom Luino

Archiviato il Palio Remiero ed i fuochi d’artificio della scorsa domenica, il comitato organizzatore (formato da Comune, Parrocchia, Nuova Pro Loco Città di Luino, Gruppo Commercianti, Confcommercio Ascom Luino) sta lavorando per il prossimo evento, in programma a Luino sabato 6 luglio 2024.

Dalle 17.00 le vie centrali di Luino (via Xv Agosto, un tratto di via Sereni, via Veneto) saranno chiuse al traffico veicolare e pedonalizzate.

La sera, dalle 20.00, varie attività animeranno il centro cittadino: musica e balli latino-americani con Salsanueva, mercatini di hobbisti e produttori locali, artisti di strada, Dj set, esposizione di auto e moto, truccabimbi. Tante le attività per famiglie e bambini con spettacoli a loro dedicati ed i giochi di una volta, colorati e divertenti.

La Musica Cittadina di Luino, dalle ore 21.00, si esibirà all’esterno di Palazzo Verbania con il concerto ‘Note sull’acqua’.

L’associazione Fazzoletti Bianchi di Luino, impegnata nella lotta alla pedofilia e agli abusi, organizza nel piazzale ex Svit (accanto a via Veneto) una manifestazione per raccogliere fondi da destinare alle proprie attività benefiche.

Sarà presente uno stand gastronomico. Dalle 17:00 ‘Un palco per i giovani’, contest musicale per giovani talenti emergenti: chi lo vincerà potrà partecipare alle selezioni di Sanremo giovani. Inoltre spettacoli e animazione per bambini con Le Stringhe Colorate. Ospite l’influencer Giulia Sara Salemi.

In occasione della prima giornata dai saldi i negozi saranno aperti e si potrà approfittarne per acquisti scontati.

L’ASD Amici di Angelo organizza al Parco Ferrini, dalle ore 21:00, un torneo di tennis – tavolo a scopo benefico: è aperto a tutti, con quota di iscrizione di € 5,00. L’intero ricavato sarà devoluto per il sostegno ad Andrea Laraz.

E sabato 27 luglio si replica con un’altra festa nelle vie centrali, di nuovo chiuse al traffico: avremo la seconda edizione della sfilata di moda, musica, animazione per i bambini e molto altro …