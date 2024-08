Videosorveglianza, tra i progetti approvati dalla Prefettura anche diversi paesi dell’alto Varesotto

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Parere positivo ai progetti per il finanziamento dei sistemi di videosorveglianza urbana presentati da quindici Comuni della provincia di Varese: Brezzo di Bedero, Busto Arsizio, Cairate, Cardano al Campo, Caronno Varesino, Castronno, Cittiglio, Cunardo, Luino, Mesenzana, Oggiona con Santo Stefano, Olgiate Olona, Rancio Valcuvia, Sangiano, Sumirago e Varese.

Erano stati preliminarmente sottoscritti i “Patti per l’attuazione della Sicurezza Urbana” tra il Prefetto e i sindaci dei Comuni summenzionati ed è stato poi recentemente acquisito il nulla osta tecnico da parte del competente Ufficio di Polizia di Stato “Zona Telecomunicazioni Lombardia” di Milano per tutti i progetti presentati rispetto ai parametri e ai requisiti vigenti in materia.

Le iniziative sono state approvate il 23 aprile scorso durante una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello, a cui hanno partecipato i Vertici delle Forze dell’Ordine territoriali e il Sindaco del Comune capoluogo.

Il Prefetto ha manifestato apprezzamento nei confronti dei quindici Comuni che hanno aderito all’iniziativa per innalzare il livello di sicurezza nei confronti delle comunità locali. I progetti di videosorveglianza presentati dai sopracitati Comuni sono stati ritenuti meritevoli di attenzione sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, rientrando in un contesto di effettiva esigenza di sicurezza del territorio e contribuendo, altresì, con funzione di deterrenza alla prevenzione dei fenomeni criminosi registrati nei territori in questione, fornendo inoltre un ulteriore impulso alla gestione del controllo del territorio in un’ottica di sicurezza partecipata e integrata.

I progetti sono stati quindi inviati con il predetto parere favorevole agli uffici del Ministero dell’Interno, i quali valuteranno la finanziabilità degli stessi e formuleranno la graduatoria nazionale tramite un’apposita commissione centrale.