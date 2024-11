Calcio, Coppa Lombardia: per il Luino è l’ora della finale

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Appuntamento con la storia per il Luino Calcio, che dopo una stagione da protagonista nel girone A di Prima Categoria è a un passo dal sogno Promozione.

Per trasformare questo sogno in realtà, i rossoblu di mister Alessandro Giallonardo dovranno vincere domani, domenica 28 aprile, contro i bergamaschi del Badalasco, avversari nella finale di Coppa Lombardia che si disputerà al Comunale di Pozzuolo Martesana (Milano) con calcio d’inizio alle 15.30.

Una finale che vale una stagione; e una stagione che è già un successo prima ancora che la squadra scenda in campo per giocarsi il passaggio alla categoria superiore. Lo dicono i numeri: 54 punti in campionato, di cui 31 conquistati nel girone di ritorno con 11 vittorie (tra cui quella sul campo del Morazzone, che ha poi chiuso al primo posto e che ha ceduto tra le mura amiche soltanto contro la compagine luinese), con 4 pareggi e 2 sconfitte sempre nella seconda parte di campionato.

Numeri da playoff, che alla fine però non sono stati sufficienti per l’accesso alla post season, a fronte della stagione quasi perfetta dell’Olimpia Tresiana, che con i suoi 67 punti ha spinto il Luino oltre la soglia dei 9 punti di distacco, il massimo previsto dal regolamento per consentire alla quinta classificata (il Luino) di disputare il primo turno playoff contro la seconda (l’Olimpia).

I rossoblu, grazie ad un altro percorso, quello compiuto in Coppa Lombardia, hanno però una seconda chance di approdare in Promozione; chance che passa dalla finale di domenica, che consegnerà alla squadra vincitrice della coppa una priorità assoluta nelle graduatorie per i ripescaggi, legate alle squadre che ogni anno – per via di fusioni e acquisizioni di titoli sportivi – rinunciano ad iscriversi al campionato.

«Stiamo aspettando con trepidazione questa partita che è già un traguardo storico per la società, ed è l’emblema del percorso svolto fin qui – commenta mister Alessandro Giallonardo – Ero arrivato a Luino con una squadra ultima in classifica. Ci siamo salvati la scorsa stagione, e quest’anno siamo cresciuti e abbiamo fatto cose straordinarie, in campionato e in coppa».

Il Badalasco è un avversario tosto, fa sapere mister Giallonardo: «Squadra solida, forte fisicamente, preparata a livello tattico». Il messaggio che l’allenatore ha rivolto ai suoi giocatori non è cambiato rispetto a quello che aveva preceduto la semifinale di ritorno contro l’Accademia Isola Bergamasca, disputata all’Annibale Frossi di Luino davanti a centinaia di spettatori: «Viviamo il momento con serenità, senza ansia e preparandoci a dare il 100%». (Foto di copertina dal sito www.luino1910.it)