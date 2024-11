L’Inter vince il derby contro il Milan e lo Scudetto, a Luino scoppia la festa

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Clacson, cori, sciarpe, petardi, tifosi in festa e persino fuochi d’artificio. Così gli interisti hanno festeggiato in centro a Luino, tra piazza Garibaldi, via Vittorio Veneto e via XV Agosto, lo Scudetto della seconda stella, dopo aver sconfitto 1-2 il Milan di Pioli nel derby meneghino.

La partita non è mai stata in discussione, dopo il gol di Acerbi, sugli sviluppi di un corner, è arrivato il raddoppio di Thuram all’inizio del secondo tempo, grazie ad una bella rasoiata di destro che ha trafitto Maignan. A nulla sono valsi i tentativi dei rossoneri di pareggiare, nonostante la rete di Tomori a pochi minuti dal 90esimo.

Oltre un centinaio di tifosi interisti hanno potuto così celebrare, nella città lacustre, sebbene fosse lunedì sera, la propria squadra, che ha meritatamente vinto il campionato di Serie A, grazie ad una cavalcata condotta da mister Simone Inzaghi e da capitan Lautaro Martinez.

Dopo l’eliminazione in Champions League, per mano dell’Atletico Madrid di Simeone, gli interisti hanno potuto così festeggiare la vittoria del ventesimo campionato nella propria storia, in attesa di alzare la coppa, che avverrà nella penultima giornata, allo stadio “Giuseppe Meazza”, nel match contro la Lazio.