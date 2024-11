Il Piano di Zona di Luino contro il disagio giovanile

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Il Piano di Zona di Luino è capofila nell’implementazione di iniziative mirate al contrasto del disagio giovanile, presentando due eventi di lancio del progetto “CON_TE_STO“. Un programma finanziato dalla Regione Lombardia e realizzato in collaborazione con la “Cooperativa Lotta contro L’Emarginazione” e “Totem” che promuove iniziative di sostegno alle nuove generazioni.

CON_TE_STO vuole fornire risorse e supporto ai ragazzi in situazioni di svantaggio. Con la collaborazione del Comune di Luino quindi si organizzeranno due appuntamenti chiave che avranno luogo a Luino e a Cunardo. Il primo sarà il 24 aprile al Parco Ferrini mentre il secondo si terrà il 2 maggio al Parco Mencarelli e al Parco Formentano di Cunardo (dettagli nella locandina allegata). Questi due momenti rappresentano un punto di partenza cruciale per il progetto che si propone di espandersi anche nei Comuni limitrofi durante le due annualità di durata previste.

L’obiettivo è quello di fornire agli adolescenti e ai giovani risorse e strumenti utili per affrontare le sfide quotidiane e sviluppare competenze che favoriscano il loro benessere e la loro inclusione sociale. Attraverso una serie di attività mirate, il progetto mira a promuovere l’autonomia, l’empowerment e la coesione sociale tra i giovani della comunità.

«Questi eventi rappresentano un’opportunità unica per la comunità di Luino e Cunardo di unirsi e sostenere attivamente i giovani del territorio – spiega Elena Brocchieri, assessore al sociale di Luino -. Il più largo consenso e la coesione sono fondamentali per la sua buona riuscita. Questo progetto si aggiunge ai molti altri in contrasto al disagio giovanile, presenti sul territorio e nelle scuole».