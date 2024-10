Il costo della vita sale e Varese è la seconda città più cara della Lombardia

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

L’Istat ha reso noti oggi i dati territoriali dell’inflazione di marzo, in base ai quali l’Unione Nazionale Consumatori ha stilato classifica delle città più care della Lombardia, in termini di aumento del costo della vita.

In testa alla top ten delle più care Milano, dove l’inflazione pari all’1,4% si traduce nella maggior spesa aggiuntiva su base annua, equivalente a 400 euro per una famiglia media, dato che colloca il capoluogo lombardo in 15° posizione nella graduatoria nazionale.

Medaglia d’argento per Varese, dove il rialzo dei prezzi dell’1,3% determina un incremento di spesa annuo pari in media a 363 euro a famiglia (22° posizione in Italia). Medaglia di bronzo per Bergamo che con +1% ha una spesa supplementare pari a 279 euro annui per una famiglia tipo. Appena fuori dal podio Lecco (+1%, +262 euro), poi Mantova ex aequo con Lodi (+0,9%, +236 euro), Pavia e Brescia (+0,8%, +224 euro), Cremona (+0,7%, +196 euro). La città migliore è Como (+0,4% pari a 112 euro), in 69° posizione su 78 città monitorate.

In testa alla classifica delle regioni più “costose”, con un’inflazione annua a +1,6%, il Veneto che registra a famiglia un aggravio medio pari a 399 euro su base annua. Segue la Campania, dove la crescita dei prezzi dell’1,9%, la più alta a livello regionale, implica un’impennata del costo della vita pari a 391 euro, terzo il Friuli (+1,6% e +379 euro). Le regioni migliori Molise e Valle d’Aosta con un’inflazione nulla. La Lombardia è all’ottavo posto: +1%, pari a 272 euro.