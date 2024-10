Due nuove idroambulanze operative sul lago Maggiore

Tempo medio di lettura: 2 minuti

(da www.vconews.it) Presentate, venerdì mattina, nella Sala Blu del centro eventi “Il Maggiore”, le due nuove idroambulanze che arricchiscono il parco mezzi della Squadra nautica di Salvamento.

Sono costate più di 300mila euro l’una. Per l’entrata in servizio ci vorranno alcune settimane, il tempo necessario per i volontari di portare a termine il corso di addestramento.

«Saremo operativi entro la stagione di massima frequentazione del lago in appoggio alla Guardia Costiera. I mezzi – spiega Nazario Colombo – hanno una lunghezza di 12 metri, possono approdare anche sulla spiaggia in caso di soccorso a terra. Hanno una velocità media di 12 nodi ed una massima di 48. Consentiranno di accorciare i tempi d’intervento sulle isole. Sono attrezzati anche per operare con il buio».

Anpas Comitato Regionale Piemonte e l’associata Squadra Nautica di Salvamento di Verbania, con il patrocinio della Città di Verbania, presenteranno il 20 aprile le due nuove idroambulanze. L’evento di inaugurazione, con il varo delle idroambulanze, si terrà a partire dalle 10 presso il lungolago di Pallanza, in piazza Garibaldi, antistante al municipio di Verbania.

La manifestazione del 20 aprile, con la partecipazione di rappresentanti delle Istituzioni locali e regionali, sarà un momento di ringraziamento alle volontarie e volontari della Squadra Nautica di Salvamento e un’occasione per illustrare la storia, le attività e i servizi dell’associazione di pubblica assistenza. Il programma della giornata prevede inoltre visite guidate delle idroambulanze e dimostrazioni di primo soccorso. In caso di maltempo l’evento sarà rinviato a sabato 4 maggio 2024.

«Un ringraziamento a tutti cittadini verbanesi – commenta Alessandro Pinzino, presidente della Squadra Nautica di Salvamento di Verbania – ci sono sempre stati vicini con i loro attestati di stima, anche in momenti difficili. Ciò ci inorgoglisce e ci rende forti ogni giorno di più per continuare a svolgere con passione il nostro servizio a favore della comunità».

Michele Isoardi, vicepresidente Anpas Piemonte: ┬L’inaugurazione delle idroambulanze della Squadra Nautica di Salvamento Verbania che avverrà il 20 aprile, nell’anno del 120° anniversario di fondazione dell’Anpas, sarà un bel momento che sottolineerà l’importanza del legame tra l’associazione e il territorio. Anpas Piemonte è orgogliosa di annoverare nella propria rete di 81 pubbliche assistenze un’associazione come la Squadra Nautica di Salvamento che opera direttamente sul lago Maggiore. Le nuove imbarcazioni per il soccorso significano crescita per l’associazione e un servizio sempre più efficiente e di qualità per la cittadinanza».