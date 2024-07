Disabilità, anche da Luino in piazza a Milano per dire no ai tagli di Regione Lombardia

Tempo medio di lettura: 3 minuti

Anffas Lombardia, assieme alle altre associazioni rappresentative delle persone con disabilità, ha deciso di far sentire la propria voce a seguito dei tagli economici che Regione Lombardia ha deliberato alla fine del 2023 e che mettono a forte rischio la prosecuzione delle attività a favore dei nostri cari e la sopravvivenza stessa dei servizi a loro dedicati.

Per questo è stata convocata una manifestazione per martedì 16 aprile alle ore 11 in piazza Duca D’Aosta a Milano, davanti a Stazione Centrale. Anche Anffas Luino ha deciso di aderire all’ iniziativa. «Riteniamo sia venuto il momento di scendere in campo in prima persona per tutelare i nostri diritti, vi chiediamo di sostenerci i questa battaglia e di unirvi a noi in questa occasione», commentano dall’associazione.

«Dobbiamo essere in tanti, ogni nostro concittadino senta l’esigenza di aiutare le persone con disabilità e le loro famiglie a far sentire la loro voce. Esercitiamo il nostro potere di cittadini attivi senza subire passivamente le scelte fatte sulla pelle dei più fragili. Vi chiediamo solo qualche ora del vostro tempo. Ricordiamo a Regione Lombardia di rispettare i diritti e i bisogni delle persone con disabilità», conclude la presidentessa Emilia Palazzo.

Anffas Luino metterà a disposizione un pullman gran turismo per partecipare all’evento. Chi vuole unirsi può prendere contatti con la sede di Anffas Luino allo 0332 535277 o al 389 1162910. Il ritrovo è in programma alle ore 8, presso il piazzale della stazione di Luino, mentre il rientro è previsto intorno alle 16, 16.30.