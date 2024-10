Basket in carrozzina, forfait dell’Asinara: l’Amca Elevatori HS Varese è già in finale

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Colpo di scena: a un solo giorno dal sorteggio delle griglie da cui scaturiranno le due squadre promosse nel campionato di serie A 2024-25 di basket in carrozzina, l’Amca Elevatori Handicap Sport Varese si ritrova… senza avversario.

Già, l’Asinara di Porto Torres, che i varesini avrebbero dovuto affrontare nella semifinale in calendario il 20 e 27 aprile (con eventuale “bella” il 28), ha comunicato il suo ritiro, preferendo partecipare a un concentramento per la qualificazione a una coppa europea della prossima stagione che si svolgerà in contemporanea.

La Federazione non ha potuto che prendere atto e ha emesso un comunicato in cui spiega che la decisione è stata assunta dall’Asinara “in quanto già iscritta al Qualification Tournament IWBF, valido per l’accesso all’EuroCup 2025, che si svolgerà a Malaga dal 25 al 28 aprile, in concomitanza con le gare 2 ed eventuale 3 dei playoff”.

L’Amca Elevatori, dunque, si ritrova in finale senza colpo ferire, attendendo l’esito dell’altra semifinale che vedrà i romani della S.S. Lazio nettamente favoriti nei confronti del Team Lupiae Salento di Lecce.

Una situazione assolutamente imprevista per il club varesino, che presenta vantaggi (evitando il rischio di una eliminazione in semifinale, sia pure improbabile, e facendo risparmiare il costo, decisamente elevato, e le fatiche di una trasferta in Sardegna) ma anche svantaggi: «Rischiamo di non giocare per un mese – spiega infatti il presidente Carlo Marinello – e di arrivare quindi alla sfida finale, probabilmente contro la Lazio, con un po’ di ruggine addosso. Per questo cercheremo di organizzare in questo periodo almeno una partita amichevole».