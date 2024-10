Sul lago di Ghirla il terzo Trofeo di Primavera targato Canottieri Germignaga

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Si è svolta domenica 7 aprile sul lago di Ghirla, in Valganna, la gara sprint di canottaggio del 3° Trofeo di Primavera intitolato ad Angelo Cipolla, organizzata dalla Canottieri Germignaga, che ha visto la partecipazione di 16 società provenienti da Liguria, Piemonte e Lombardia.

Ben 210 gli equipaggi presenti, con 20 solo nella categoria Cadetti maschile, che hanno dato vita a una bella kermesse, svoltasi con regolarità nella splendida cornice di questo lago particolarmente carico di acqua viste le recenti piogge.

La Canottieri Germignaga ringrazia di cuore la sindaca di Valganna Bruna Jardini, il sindaco di Germignaga Marco Fazio e Giacomo Cosentino, vicepresidente del Consiglio regionale, che si sono alternati durante la giornata nelle premiazioni degli atleti sul podio.

Un altro ringraziamento da parte della società va al Camping Tre Lago per l’ospitalità e al bar del camping che ha svolto un ottimo servizio, ai giudici arbitri e a tutti coloro che hanno supportato la gestione della giornata di sport.

Il trofeo intitolato ad Angelo Cipolla è stato vinto dalla società Urania, quello dedicato a Luca Filippo dalla società Canottieri Arolo e il terzo in memoria di Aldo DiCastri dalla Canottieri Germignaga classificatasi terza tra le società partecipanti. La gara del due di punta Seniores maschile, abbinata alla Coppa “Luigi Aldo Gabba a.m.”, è andata alla Canottieri Aldo Meda Cima.

Ecco di seguito i risultati della società bianconera.

Medaglia d’oro ad Andrea Gugole e a Mattia Cerinotti nel singolo Cadetti maschile, ognuno nella propria finale. Bis dei due atleti nel doppio cadetti maschile.

Prima piazza anche per Michele Spinelli nel singolo Senior maschile, con al timone Lorenzo Sulaj, e per lo stesso Sulaj che, con Antonio Matarazzo, si è aggiudicato il due di coppia Allievi maschile. Gradino più alto del podio anche per il 4 Cadetti maschile di Augusto Pizzi, Riccardo Mastropietro, Andrea Gugole e Mattia Cerinotti, con al timone sempre Lorenzo Sulaj.

Sono d’argento Nicole Boni e Giulia Catenazzi nel due di coppia Allievi femminile e Nicolo Morazzoni con Diego Marmino nel due di coppia Allievi maschile, oltre a Fabio Porcelli e Michele Spinelli nel due di coppia Seniores con Irene Raineri al timone.

Argento, infine, anche per Riccardo Mastropietro e Augusto Pizzi nel due di coppia Cadetti maschile e per il misto Seniores di Chiara Stanganelli e Matteo Dianin.

Il bronzo se lo sono aggiudicati Matteo Melegari e Stefano Lavarra con al timone sempre Irene Raineri, sul terzo gradino del podio nel singolo Cadetti femminile.

Sono quarti al traguardo Fabio Porcelli con Massimo Turchetti (tim. Raineri) nel 2 di punta Seniores e Irene Raineri e Viola Della Bella nel 2 di coppia Ragazzi femminile, mentre Matteo Melegari ha tagliato il traguardo in quinta posizione nella categoria singolo Ragazzi maschile.

Un ringraziamento sincero a tutti i nostri atleti e a tutti coloro che hanno partecipato alla manifestazione.

Il prossimo appuntamento è a Pisa Sabato 13 e domenica 14