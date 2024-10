Francesca Schiavone fa rinascere il tennis a Varese

Tempo medio di lettura: 3 minuti

Presso il Salone Estense del Comune di Varese si è tenuta la presentazione della nuova sede dello Schiavone Team Lab, un nuovo centro sportivo di eccellenza guidato da Francesca Schiavone nella città di Varese.

L’evento è stato presieduto dal sindaco di Varese Davide Galimberti, dall’assessore allo sport Stefano Malerba e da Andrea Civati, Assessore alla Rigenerazione Urbana, alla Mobilità e alle Infrastrutture.

Pensato come una struttura aperta a tutti, dai più giovani ai più adulti, dai neofiti ai professionisti, la nuova sede del progetto Schiavone Team Lab prenderà vita nella città giardino grazie alla riqualificazione di uno storico centro sportivo, e si caratterizzerà per l’eccellenza della proposta sportiva, per il particolare riguardo nei confronti dell’ambiente e per l’impegno nelle pratiche di efficientamento energetico.

Schiavone Team Lab è molto più di una accademia di tennis; il termine “Lab” sottolinea infatti il crescente impegno verso la qualità e il rispetto della disciplina in ogni sua sfumatura, promuovendone l’innovazione e la formazione anche dal punto di vista umano. Fondato nel 2022 dalla campionessa italiana in collaborazione con professionisti del mondo dello sport, Fabio Cibien, Lorenzo Frigerio e Sergio Bugada, il “Laboratorio” è stato testato con successo a Milano, per approdare ora nella propria sede a Varese, centro nevralgico tra Svizzera e Lombardia.

«È con grande determinazione e motivazione che presento l’evoluzione del progetto che si combina con la riqualificazione di uno dei centri sportivi storici di questo territorio. Non vedo l’ora di iniziare, e ringrazio il sindaco di Varese Davide Galimberti e l’assessore allo sport Stefano Malerba per aver fortemente creduto in questo progetto. Tenacia, concretezza, tecnica e formazione continua sono i valori che mi hanno sempre guidata nella meravigliosa disciplina del tennis e che voglio trasmettere ai miei allievi», ha commentato la campionessa italiana.

Il progetto

Il progetto si concentrerà sull’ottimizzazione e sulla riqualificazione degli impianti esistenti, mantenendo i campi da tennis nella loro attuale posizione. Sono previsti un totale di sette campi, di cui uno sarà coperto da una struttura fissa, mentre gli altri saranno dotati di coperture tramite palloni pressostatici, garantendo la praticabilità del gioco in qualsiasi condizione meteorologica. Il campo centrale, realizzato in terra rossa e collocato di fronte alla Club House, sarà il fulcro delle attività, dotato di spalti e tribune per accogliere gli spettatori durante gli allenamenti e le manifestazioni sportive.

Inoltre, per ampliare l’offerta sportiva, due campi da tennis verranno convertiti in quattro campi da padel utilizzabili in qualsiasi momento dell’anno. Questa iniziativa mira a offrire agli appassionati di tennis e padel infrastrutture all’avanguardia, all’insegna dello sviluppo e la diversificazione delle attività sportive all’interno del centro.

Le attività

Il “Pro Lab”, settore di punta, sarà dedicato esclusivamente all’attività dei professionisti, offrendo loro risorse e strutture di eccellenza per massimizzare le proprie performance. Lo “Young Lab” sarà destinato ai giovani talenti, con corsi appositamente progettati per le fasce d’età comprese tra i 5 e i 18 anni, suddivisi in base al livello di abilità e all’età dei partecipanti. Inoltre, è stato sviluppato l’“Adult Lab”, dove saranno disponibili programmi d’allenamento specifici per gli adulti includendo lezioni private e corsi intensivi.

Il Centro offrirà anche la comodità del servizio di prenotazione dei campi, consentendo a tutti di pianificare le proprie sessioni di gioco. Infine, verranno organizzati regolarmente tornei ed eventi interni, contribuendo così a creare un ambiente dinamico e coinvolgente per tutti gli appassionati del tennis.

Le attività sportive avranno inizio a partire da settembre 2024, e contestualmente lo Schiavone Team Lab ospiterà diversi open day per scoprire da vicino l’innovativo approccio del centro sportivo e per vivere in prima persona i programmi d’allenamento sviluppati da Francesca Schiavone. Il dettaglio degli open day uscirà in prossimità delle date sui canali social di Schiavone Team Lab.

I primi 20 iscritti allo “Young Lab” avranno la possibilità di giocare con Francesca Schiavone sabato 5 ottobre in una giornata dedicata a loro.

Biografia di Francesca Schiavone

Francesca Schiavone, nata a Milano il 23 giugno del 1980, con 465 vittorie nel circuito maggiore, è la giocatrice italiana più vincente in singolare. Vanta innumerevoli successi internazionali, tra i quali spicca la vittoria al Roland Garros 2010. Attualmente, è l’unica tennista italiana ad aver disputato due finali del Grande Slam, avendo raggiunto la finale al Roland Garros anche nel 2011. È l’unica azzurra ad aver raggiunto almeno i quarti di finale in singolare e le semifinali in doppio in tutti e quattro i tornei del Grande Slam. Ha ottenuto tre vittorie nella Fed Cup con la nazionale italiana, nel 2006, 2009 e 2010, contribuendo significativamente ai successi della squadra. Come riconoscimento per questi risultati, è stata onorata dal CONI con il Collare d’oro al merito sportivo.