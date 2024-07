«Risorse per il centro federale degli sport del ghiaccio in provincia di Varese»

Tempo medio di lettura: 3 minuti

(da www.varesenoi.it) Il centro federale degli sport del ghiaccio a Varese? Non è ancora sfumato, anzi.

Dopo molte settimane di silenzio, un ordine del giorno del deputato della Lega Stefano Candiani che «impegna il governo a valutare l’opportunità di destinare le risorse necessarie per la costruzione del “Centro federale degli sport del ghiaccio” nel territorio della provincia di Varese, di concerto con Regione Lombardia, FISG e gli Enti preposti» è stato approvato in relazione al decreto infrastrutture per le Olimpiadi Milano Cortina del 2026 in fase di conversione in legge alla Camera con il voto favorevole di tutta la maggioranza e di Italia Viva e il voto contrario di PD e 5stelle.

Candiani ricorda come «il territorio di Varese si è candidato ad ospitare un centro federale degli sport del ghiaccio post olimpiadi, in ragione di tradizione, praticanti, storia e la vocazione che rendono questo territorio attrattivo», sottolineando come «la provincia di Varese ha due proposte complementari e non concorrenziali: una in località “Fontanelle”, in un’area di proprietà della Provincia, in grado di ospitare un’arena principale da 5.400 posti, palestra, foresteria, pista secondaria e pista da curling e una in un’area di proprietà del Comune di Varese, vicino all’Acinque Ice Arena, che offre la possibilità di creare una vera e propria cittadella del ghiaccio con pista interrata all’interno del vicino ippodromo».

Lo stesso deputato sottolinea come «il Centro Federale, per sua stessa definizione, è tutt’altra cosa rispetto ad un semplice impianto dove operano quotidianamente le società sportive».

Si torna dunque a sperare e si riaccende la speranza perché Varese, oltre che culla del ghiaccio, sia anche capitale del presente e del futuro grazie all’occasione olimpica.

Ecco l’ordine del giorno di Stefano Candiani:

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina nel 2026 avranno come sede principale il capoluogo lombardo per tutte quelle discipline afferenti agli sport del ghiaccio.

Attualmente, questi tipi di sport sono appannaggio principale dei territori dell’Alto Adige, del Trentino e del bellunese, in quanto, nonostante nel nord-ovest ci sia una enorme tradizione, all’inizio del secolo il baricentro si è spostato esclusivamente nel nord-est riducendo queste discipline degli sport “regionali”.

L’evento olimpico è un’opportunità enorme per riportare alla ribalta nazionale e internazionale la capacità del management sportivo italiano e lasciare qualcosa dopo l’evento olimpico del 2026 è la migliore strategia per consolidare la pratica di queste discipline sportive, sull’onda di entusiasmo generato dai “cinque cerchi”.

Il territorio di Varese si è candidato ad ospitare un centro federale degli sport del ghiaccio post olimpiadi, in ragione di tradizione, praticanti, storia e la vocazione che rendono questo territorio attrattivo.

La provincia di Varese ha due proposte complementari e non concorrenziali: una in località “Fontanelle”, in un’area di proprietà della Provincia, in grado di ospitare un’arena principale da 5.400 posti, palestra, foresteria, pista secondaria e pista da curling e una in un’area di proprietà del Comune di Varese, vicino all’Acinque Ice Arena, che offre la possibilità di creare una vera e propria cittadella del ghiaccio con pista interrata all’interno del vicino ippodromo.

Per meglio chiarire, il Centro Federale, per sua stessa definizione, è tutt’altra cosa rispetto ad un semplice impianto dove operano quotidianamente le società sportive.

La Federghiaccio, titolare del parere tecnico sportivo ed alcuni ministri dell’attuale governo, si sono già espressi a favore della realizzazione di questo centro in territorio varesotto, importante per rendere la visione territoriale sportiva lombarda policentrica.

Il territorio della provincia di Varese ha mostrato sull’idea di ospitare un centro federale degli sport del ghiaccio, unità di giudizio positivo sia dal punto di vista istituzionale, che associativo.

La vocazione territoriale è sottolineata inoltre dall’indagine LIUC-Confindustria del Social Index Progress che individua la Provincia di Varese come il territorio che si pone al primo posto per indice di sportività;

impegna il governo a valutare l’opportunità di destinare le risorse necessarie per la costruzione del “Centro federale degli sport del ghiaccio” nel territorio della provincia di Varese, di concerto con Regione Lombardia, FISG e gli Enti preposti.