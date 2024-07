Liceo “Sereni di Luino”, Thomas Rigoni vola alla finalissima dei Campionati Italiani di Fisica

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Un grande risultato è stato ottenuto dal giovane studente del liceo scientifico “V. Sereni” di Luino, Thomas Rigoni, che negli scorsi giorni si è aggiudicato la vittoria di “Polo”, della nostra provincia, qualificandosi per la finalissima dei Campionati Italiani di Fisica che si terranno ad aprile a Senigallia, nelle Marche. Sarà l’unico studente del Varesotto.

Alla gara provinciale di quest’anno Thomas, infatti, ha raggiunto un punteggio strepitoso, conquistando il primo posto tra centinaia di studenti come lui, dopo aver superato difficili prove. Sul palco di Gallarate, a ritirare il premio, però, è andata la professoressa liceale Paola Porcelli perchè lo studente luinese era in viaggio di istruzione a Napoli.

«Salendo sul palco, ho pensato all’anno scorso – racconta la professoressa Paola Porcelli -: ricordo quegli occhi sorridenti in quello sguardo sfidante e… quell’impegno, pronunciato con audacia. Eravamo seduti nei posti riservati delle prime file del teatro, mentre applaudivamo il vincitore di Polo della scorsa edizione che, di lì a poco, sarebbe partito per Senigallia, per la gara nazionale dei Campionati di Fisica. Anche Thomas e Davide, alunni del nostro Liceo, si erano ben classificati ma lo studente sul palco, in posa per la foto di rito, era stato il più bravo di tutti. Thomas, guardando quella scena, si era girato e mi aveva detto: “l’anno prossimo ci saremo noi prof”». E così è andata, promessa mantenuta.

Anche quest’anno il liceo ha partecipato alla gara individuale, prima la fase di Istituto poi quella provinciale. «Per me è un piacere accompagnare i ragazzi a Gallarate – spiega la professoressa Porcelli -: durante il viaggio in treno si ha sempre modo di chiacchierare e confrontarsi sulla vita scolastica e sui progetti futuri; mi rendo conto che i nostri studenti, anche se non sempre lo dimostrano, sono assennati e desiderano il bello per la propria vita».

«La vera promessa della fisica ha mantenuto la parola e ora sta preparando le valige per Senigallia – conclude la docente -. Complimenti a Thomas di 4ªB e al suo insegnante di fisica, il professor Alessandro Privitera».