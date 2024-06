Dengue in provincia, il sindaco di Busto: «Pronti ad estendere la disinfestazione»

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

(Dal sito www.varesenoi.it) «Ricevo tante segnalazioni, le zanzare non hanno confini, è vero, ma dobbiamo attenerci scrupolosamente a quanto dice Ats Insubria con le disinfestazioni».

Il caso di sospetta positività Dengue a Busto Arsizio approda al Tgcom 24, in diretta il sindaco Emanuele Antonelli. Che spiega la situazione e invita a mantenere la calma: «La persona è già stata dimessa – dice il primo cittadino, che aggiunge – Era stata in Brasile, parliamoci chiaro». Tant’è che Antonelli sottolinea come questo non sia certo un problema della sola Busto.

La disinfestazione partita venerdì e durerà tre giorni, ha rammentato il sindaco. Molti cittadini si chiedono che senso abbia in una zona così circoscritta: «Abbiamo fatto come ci hanno detto all’Ats, nel raggio di 200 metri. Noi siamo pronti per estendere la disinfestazione, aspetto domani per parlare con loro». Peraltro, non dovrebbe essere appunto un’operazione solo cittadina.

Il sindaco ribadisce di aver subito avvisato i bustocchi e di essere stato all’erta, come gli ha purtroppo insegnato l’esperienza del Covid: «Siamo in un mondo globalizzato, dopo la pandemia appena sento la notizia dall’estero di qualche fatto così grave, mi immagino subito che possa arrivare da noi. Sì, dovrebbero intervenire sugli aerei».