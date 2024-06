Luino, continuano i lavori sulla rete fognaria sul lungolago

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Oltre a quelli in corso tra piazza Risorgimento e via Voldomino, continuano gli interventi sulla rete fognaria di Luino a cura di Alfa Srl anche sul tratto di statale che costeggia il lungolago avviati a gennaio.

Per procedere con le opere in programma, il Comune ha predisposto una nuova ordinanza per istituire delle modifiche alla circolazione che interesseranno in modo particolare piazza Garibaldi a partire da domani, giovedì 21 marzo.

Fino alla fine dei lavori, all’intersezione della piazza con via Piero Chiara e con viale Dante, in relazione all’avanzamento del cantiere, vigerà il senso unico alternato regolato da impianto semaforico dalle ore 8.30 alle ore 17.00.

In piazza Garibaldi, poi, per tutti i veicoli provenienti da via XV Agosto e da via Monsignor Comi, ci sarà l’obbligo di svolta a sinistra in direzione di via Vittorio Veneto, sempre dalle 8.30 alle 17.00.