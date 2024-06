Frontalieri, Telelavoro e Tassa sulla Salute: spunti e riflessioni

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Un webinar per offrire ai frontalieri aggiornamenti e spunti su temi importanti come il telelavoro e la nuova tassa sulla salute. L’appuntamento, per martedì 19 marzo con inizio alle 15, rientra nell’ambito delle iniziative promosse da Camera di Commercio di Varese in collaborazione con i sindacati CGIL, CISL e UIL per offrire materiale informativo aggiornato ai lavoratori che quotidianamente attraversano il confine per portare il loro contributo all’economia elvetica.

L’incontro online sarà l’occasione per un approfondimento sugli ultimi aggiornamenti e novità che riguardano appunto il telelavoro, ma si parlerà anche della tassazione sulla salute per i frontalieri, provvedimento previsto dall’ultima Finanziaria.

«Un appuntamento che rientra in un ciclo di incontri – sottolinea il presidente di Camera di Commercio Varese, Mauro Vitiello – che, da tempo, stiamo realizzando in sinergia con le organizzazioni sindacali: una continuità nell’attività informativa che trova ragione anche nel rilievo che il frontalierato ha per il nostro sistema economico. Pur in un contesto che presenta alcune zone d’ombra, come nel caso della perdita di personale formato e qualificato che colpisce le nostre imprese e più in generale il nostro tessuto sociale, Camera di Commercio ribadisce il suo impegno affinché gli scambi transfrontalieri, di imprese e lavoratori, costituiscano una concreta opportunità di sviluppo per l’economia varesina».

Entrando nei dettagli del webinar di martedì 19 marzo, subito dopo l’introduzione affidata a Giacomo Mazzarino (dirigente Camera di Commercio Varese), interverranno Deborah Pesce (UIL) e Roberta Tolomeo (CGIL) mentre, a entrare nel merito delle questioni rispondendo alle domande dei partecipanti al webinar, sarà Matteo Ponzoni (CISL).

La partecipazione è gratuita, con iscrizioni online sul sito di Camera di Commercio Varese www.va.camcom.it, sotto la voce “Prossimi eventi”.