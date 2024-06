Oggi, 14 marzo si celebra il Pi Greco Day: ecco perché

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

(a cura di vconews.it) Tutti conoscono il Pi Greco (o almeno ne hanno sentito parlare), ma forse non tutti sanno che il 14 marzo si celebra il Pi Greco Day, ovvero la giornata mondiale che celebra questo numero. Ma da dove nasce questa festa?

Il Pi greco, che si indica con il simbolo π, è una costante matematica che rappresenta il rapporto tra la lunghezza della circonferenza e quella del diametro. Si tratta di un valore studiato già nell’antichità: secondo alcune fonti, furono i babilonesi a definire per primi il valore del Pi Greco.

Ma anche altri popoli antichi ne erano a conoscenza e lo utilizzavano per i propri studi, come gli Egizi e gli antichi Greci. Fu il grande matematico Archimede, intorno al 250 a.C., a stabilire con più precisione il suo valore, che ancora oggi stimiamo a 3,14, anche se in realtà è composto da infinite cifre decimali.

Proprio per questo valore di 3,14, è stato stabilito che il Pi greco Day cada il 14 di marzo, una data che nel sistema anglosassone viene comunemente scritta come 3/14. La tradizione è nata nel 1988 al museo della scienza “Exploratorium” di San Francisco.

Le celebrazioni si sono poi diffuse in tutto il mondo, con eventi che spaziano dalle parate in cui i partecipanti cantano la canzone di buon compleanno ad Albert Einstein (nato proprio il 14 marzo del 1879) alle gare in cui vengono recitate a memoria quante più cifre decimali possibile del famoso numero. Dal 2019 il Pi greco Day coincide con la Giornata Internazionale della Matematica.