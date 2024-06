Luino, PUT: «Via Veneto cambia senso di marcia, nuova vita per piazza Risorgimento»

Tempo medio di lettura: 3 minuti

Il centro di Luino nei prossimi anni cambierà volto e si trasformerà totalmente, non solo a partire dalla soppressione dei passaggi a livello di via Voldomino e via San Pietro, per i lavori di AlpTransit, ma anche all’interno delle aree centrali, dalla ferrovia all’area ex Visnova, pronta per ospitare il supermercato Tigros e altre attività commerciali, fino alla in zona in cui nei prossimi mesi sorgerà il McDonald’s.

E grazie a questi progetti l’amministrazione guidata dal sindaco Enrico Bianchi, prendendo spunto anche dallo studio effettuato dall’architetto Paolo Poloni, ha intenzione di riqualificare interamente la zona centrale della città tra piazza Garibaldi, piazza Risorgimento e le vie limitrofe, via Vittorio Veneto, via XXV Aprile e via XV Agosto.

«Questo studio, come presentato nel Piano Urbano del Traffico in diversi incontri con la popolazione a Palazzo Verbania e nelle frazioni, avvenuti negli scorsi mesi, dovrebbe favorire lo sviluppo di aree destinate alla ciclabilità e alla pedonalità in centro. I progetti puntano a migliorare la vivibilità dell’area e la fruizione di spazi verdi che connettano il lungolago al centro», esordisce l’assessore alle Opere Pubbliche, Francesca Porfiri.

