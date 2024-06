A Cuveglio Elisa Pomarico presenta il suo libro “Anime prigioniere”

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Appuntamento con la letteratura nella serata di oggi, venerdì 1 marzo, nella Sala del Consiglio di piazza Marconi a Cuveglio.

Alle 21.00, infatti, si terrà la presentazione del libro “Anime prigioniere” di Elisa Pomarico, alla quale, oltre alla stessa autrice, parteciperà anche l’illustratrice Alice Pezzoli.

Pomarico, classe 1996, ha sempre avuto la passione per la scrittura e la lettura, che non è mai venuta meno anche quando ha iniziato la facoltà di Medicina e Chirurgia: anzi, in quel momento si è gettata nella stesura del suo primo romanzo, “L’Illusione della realtà”, primo della trilogia di cui fa parte il volume che verrà presentato questa sera, e pubblicato nel maggio 2022. Nel 2023 si è aggiudicata il secondo premio del concorso di scrittura alla memoria di Valeria Federighi.

L’autrice, dunque, torna a raccontare tra le pagine le avventure della dimensione di Soraya in questo secondo coinvolgente volume della saga:

dopo quattro anni dagli eventi del primo libro, Maya, che era entrata in contatto con questo straordinario mondo magico grazie a un anello, convive sulla Terra con Ed, la coscienza del gioiello che ha acquisito un aspetto umano, ma entrambi negano per paura i sentimenti che provano l’una per l’altro. Intanto, vengono riconvocati a Soraya dalla sovrana, la metamorfa Raven, e dalla sua compagna, la lamia Kala, perché si sta verificando qualcosa di preoccupante: le due lune che dominavano il cielo sono scomparse improvvisamente e la loro sparizione sta causando degli squilibri allarmanti. Al contrario, è comparsa una creatura misteriosa, la nekomata Swami, che è portatrice di segreti remoti ed è stata affidata al centauro Sloan. È necessario che tutti uniscano le loro forze per svelare l’origine dell’attuale minaccia e risollevare la situazione, un percorso scandito da una moltitudine di emozioni che incolla il lettore alle pagine.

L’evento vede anche la collaborazione della Lilt, a cui verrà devoluta una parte del ricavato delle vendite del libro nel corso della serata