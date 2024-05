Judo Bu-Sen Luino, il nuovo vivaio in evidenza: tante vittorie e podi in Brianza

Tempo medio di lettura: 2 minuti

L’evoluzione continua dei praticanti nel sodalizio della Judo Bu-Sen Luino porta a registrare 91 iscritti, mentre il vivaio dei nuovi agonisti si mette in movimento nuovamente. Sabato 3 febbraio la società è andata in trasferta a Besana Brianza (MB), dove Gabriele Brigatti si è rimesso in gioco per le qualificazioni regionali della Classe Cadetti, atleta che è già stato finalista ai Campionati italiani nel 2021: con due vittorie e due sconfitte si è classificato 11esimo su 31 concorrenti, una posizione che purtroppo non gli ha consentito di accedere alla finale.

Il giorno successivo, nello stesso palazzetto, si è svolto il 1° Torneo “NexGen Judo League”, una gara per la Classe Esordienti 12/14 anni organizzata dal Comitato Regionale FIJLKAM Lombardia. Tre ragazzi si sono presentati alla loro prima gara di rilievo regionale: Lorenzo Cadoni e Dennis Spinellino hanno conquistato il secondo posto con grinta sportiva, mentre Aldo Marchesano, nonostante un buon tentativo tecnico, ha perso il primo incontro e non è stato ripescato.

A questi tre esordienti si è aggiunto Thomas Cesena nella gara del 11 febbraio: il “1° Trofeo Bergamo – Città dei mille judoka a Bottanuco”. I quattro esordienti hanno disputato ottimi incontri e i risultati li hanno ancora premiati: Lorenzo Cadoni e Dennis Spinellino hanno raggiunto il 2° posto, mentre Aldo Marchesano e Thomas Cesena si sono classificati al 3° posto. In gara si sono uniti anche i Fanciulli e i Ragazzi, ben 18 futuri agonisti, vista la loro eccellente performance.

La classifica li ha elogiati: Giacomo Angioi e Federico Furlan sono saliti sul gradino più alto del podio, mentre Gioele Violetti, Mattia Rosina, Lorenzo Petrella e Martina Siega hanno conquistato il 2° posto; al terzo posto si sono piazzati Federico Lercara, Emanuele Petrella, Tobia Porrini, Federico Filippi, Nicholas Cesena, Evan Roma, Denis Bonfatti, Aiden Roma, Matteo Panizzoli, Diego Mariani, Imre Kocsar e Gioele Muraca.

«Un ottimo inizio e bravi a tutti – commenta il maestro Leo Marano -. Molte altre gare sono in programma e, nel frattempo, per acquisire familiarità con il tatami e i complessi regolamenti delle gare, presso la tensostruttura adibita al judo a Montegrino, si terrà ogni fine mese il torneo di tsukinami-shiai, una gara interna adottata in Giappone e in molti paesi europei per il passaggio di cintura superiore».

La società invita tutti coloro i quali fossero interessati a praticare judo amatoriale per adulti, tai-chi e karate a contattare per la pratica il mercoledì presso la tensostruttura di Montegrino, in via Verbano 50.