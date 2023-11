Maltempo, smottamento sulla provinciale tra Laveno e Cerro

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Le forti piogge di ieri, 2 novembre, non hanno fortunatamente causato danni ingenti sul territorio dell’alto Varesotto a differenza di quanto avvenuto in altre regioni come la Toscana, pur con qualche difficoltà per gli automobilisti che hanno dovuto prestare non poca attenzione nel circolare lungo strade in alcuni punti invase dall’acqua.

Tra le conseguenze del maltempo di queste ore, seppur non gravi, vi è però un piccolo smottamento avvenuto sulla SP69 tra Laveno e Cerro.

Una modesta quantità di materiale roccioso è infatti franato all’altezza del civico 48 di via Fortino, senza coinvolgere persone, ed è stato segnalato prontamente al Comune da diversi cittadini in transito in quel tratto della provinciale.

In mattinata si sono quindi recati sul posto gli agenti della Polizia locale del paese, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area segnalandola con la necessaria segnaletica temporanea.